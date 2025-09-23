واشینتۆن 10 ملیۆن دۆلار دیاری کەێد وەرانوەر ئەندامیگ پایەبەرز لە حزبولڵا

شەفەق نيوز- واشینتۆن

بەرنامەی "خەڵات ئەرا دادپەروەری" سەروە وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیاننیگ فەرمی بڵاو کرد، لەناوی داوای زانیاری لەبان عەلی قەسیر کرد، کە یەکیگە لە ئەندامە پایەبەرزەیل لە کۆمپانیای "مجموعة تلاقي".

قەسیر توومەتبارە وە وەکارهاوردن پۆستی لە کۆمپانیاگە ئەرا دەسمیەتیدان حزبولڵا و فەیلەق قودس سەروە سوپای پاسداران ئیران لە وەرگردن سپۆنسەر و قورتاربوین لە سزایەیل، ئەوەیش لەڕی فرووشتن نەفت و کانزا و چشتەیل نایاسایی، بیجگە هەماهەنگیکردن چالاکییەیل دارایی ناوەین حزب و فەیلەق.

بەرنامەگە دووپات کرد کە هەر کەسیگ زانیاری لەبان قەسیر یا لەبان تووڕەیل دارایی حزبولڵا و چالاکیەیلی دیرێد، توانێد وەڕی کەناڵەیل بەرنامەگەو پەیوەندی بکەێد، کە شایەت زانیاریەیلی بکەێدەی خاوەن خەڵاتیگ رەسێدە 10 ملیۆن دۆلار.

ئی راگەیاننە لە تەقەلایل بەرنامەی خەڵات ئەرا دادپەروەری تیەێد کە فرەجار پویل دیاری کرد وەرانوەر پیشکەشکردن زانیاریەیلیگ لەبان وەرپرسەیل حزبولڵای لوبنان کە ئەمریکا وە ریخریاگ تیرۆری دەێدەی قەڵەم، یا لەبان کەسەیلیگ ترەک لە جیهان کە واشینتۆن وە چالاکیەیل نایاسایی توومەتباریان کەێد