واشینتۆن چەوەڕی "دویاترین گام" کەێد وەرجە پەلاماردان ئەگەری وەبان ئیران

شەفەق نيوز- واشینتۆن

وەرپرسەیل ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن کە دویاترین گام هەس وەرجەیەگ ئەمریکا دەسبکەێد وە پەلامار سەربازی ئەگەریی لەبان ئیران.

راپۆرتیگ لە رووزنامەی واشینتۆن پۆست ئەمریکی باس کرد کە ئی گامە رەسین فڕۆکەهەڵگرەیل "يو ئێس ئێس جيراڵد فۆرد" و کەشتیەیل جەنگی یاوەری.

وتیش: جەبەخانەی ئەمریکی کە بە چەن هەفتەیگە گردەو کریەێد چەوەڕی رەسین ئی پارچەیلە کەێد، ئەوەیش دویای فەرمان جویلەکردنیان لە ناوچەی دەریای کاریبی ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس.

فڕوکەهەڵگر "يو ئێس ئێس جيراڵد فۆرد" و کەشتیەیل یاوەری نزیکەو بویان لە گەروو جەبەل تاریق کە هیلێد پەلامارەگە شایەت بوود لەماوەی چەن رووژیگ وەگەرد رەسینی ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس.

رووژ چواررشەممەی گوزەشتە، سڵاکارەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا ئاسایش نەتەوەیی لەناو ژوور ئۆپراسیۆنەیل گردەو بوین، ئەوەیش ئەرا باسکردن لە رەوش ئیران، کە وتن هیزەیل ئەمریکی کە لە ناوچەگە بڵاو بوینە ئەوەسا لە ناوڕاس شوبات کەفنە هاز تەواوەتییان.

وەگەرد دانوسەنینەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران گەشەیل سەربازی زویوەزویەو بوون، وەلێ دیار نییە دانوسەنین رەسێدە پیشکەفتنیگ کە ریگری لە جەنگ لە ناوچەگە بکەێد.

ترەمپ هەڕەشەیلی ئەرا ئیران نووەو کرد، وەلێ ئیگلە دەرفەت 15 رووژ جویر ئەوپەڕ سنووریگ وەپی دا ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ راسگانی لە دانوسەنین ناوەین دوو لایەن، یا کەفێدە وەر کارەیل بەدیگ، وەقسەی خوەی.

وەرانەور ئەوە، ئیران دووارە وەرگری کرد لە ماف خوەی لە پیتانن یۆرانیۆم، و هەڕەشەیلی نووەو کرد وە پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە خوەرھەڵات ناوڕاس ئەگەر کەفتە وەر پەلامار، لە پەیامیگ کە دویەکە پەنجشەممە ئەرا ئەنتۆنیۆ گوتيريش سکرتێر گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل کلی کرد.

باڵیۆز ئیرانی لەلای نەتەوە یەکگرتگەیل لە پەیامەگەی نویسان: ئەگەر ئیران کەفتە وەر پەلامار سەربازی ئەوەسا وەشیوەیگ یەکلاییکەر و پووڕیای وەڵام دەێدەو وەگورەی بنەمایەیل وەرگریکردن لە خوەی کە لە مادەی 51 لە پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتگەیل نویساس.