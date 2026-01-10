واشینتۆن: نیگەرانیمن لە وەکارهاوردن حزبولڵا و میلیشیایەیل عراقی لەلایەن ئیرانەو ئەرا تونوتیژی وەرانەور ناڕەزایەتیەیل

شەفەق نيوز- واشینتۆن

وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، باس نیگەرانیی کرد لە راپۆرتەیلیگ ئویشن کە ئیران پەنا وە ئەندامەیل حزبولڵای لوبنانی و میلیشیایەیل عراقی بردیە ئەرا بەشداریکردن لە کوشتن و بڕین ناڕەزایەیل ناو وڵات.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە وەزوان فارسی ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەمریکا نیگەرانە وەرانەور ئەو راپۆرتەیلە کە ئەویشن ئیران ئەندامەیل حزبولڵا و میلیشیایەیل عراقی وەکار هاوردیە ئەرا ستەمکاری لە ناڕەزایەتیەیل ئاشتیانە.

دویەکە جمعە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: ئیران تویش دەسپاچەی کەورەیگ بویە، دووپاتیش کرد کە چەودیاری رەوشەیل ناو وڵات لە نزیکەو کەێد لە سای بەرزەوبوین ناڕەزایەتیەیل جەماوەری، ئاگادار تەهران کرد کە لە وەکارهاوردن تونوتیژی وەرانەور ناڕەزایەیل.

ترەمپ وتیش: مەردم شارەیل داگیر کەن، و من لە نزیکەو چەودیاری لە رەوشەگە لەناو ئیران کەن، و وەختیگ دەسکەن وە کوشتن مەردم کەن دەسوەردان کەم، دووپاتیش کرد کە هەر دەسدرویژیکردنیگ وەبان ناڕەزایەیل وە وەڵامیگ تون لەلایەن ئەمریکا وەرانوەری گریەێد.