واشینتۆن لە بەغدادەو هەڕەشەی تەهران دەێد
2026-01-26T15:30:24+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد، ئمڕوو دووشەممە، وتاریگ ئەرا دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لەبان ئیران بڵاو کرد،
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لەبان سەکوو فەرمی خوەی لە X نویسان: جویر ئەوە کە سەرۆک ترەمپ وایە: ئیمە لە نزیکەوە نووڕیمنە ئیران.
وتیش: سەرۆک ترەمپ سەرۆکیگە بڕیارەیل سینێد و وەڕاسیەو جویلە کەێد.
ئی پۆستە جویر هەڕەشەیگە ئەرا ئیران، لە وەختیگ سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە هیزیگ سەربازی فرە گەورە وەرەو خوەرھەڵات ناوڕاس کلکردیە.