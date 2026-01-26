واشینتۆن لە بەغدادەو هەڕەشەی تەهران دەێد

2026-01-26T15:30:24+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد، ئمڕوو دووشەممە، وتاریگ ئەرا دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لەبان ئیران بڵاو کرد، 

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لەبان سەکوو فەرمی خوەی لە X نویسان: جویر ئەوە کە سەرۆک ترەمپ وایە: ئیمە لە نزیکەوە نووڕیمنە ئیران. 

وتیش: سەرۆک ترەمپ سەرۆکیگە بڕیارەیل سینێد و وەڕاسیەو جویلە کەێد.

ئی پۆستە جویر هەڕەشەیگە ئەرا ئیران، لە وەختیگ سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە هیزیگ سەربازی فرە گەورە وەرەو خوەرھەڵات ناوڕاس کلکردیە.

 

