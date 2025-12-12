واشینتۆن.. لافاوەیل تونیگ و چووڵکردن فرەیگ

شەفەق نيوز- واشینتۆن

میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن کە وارانەیل رفتیگ بوینە مدوو لافاوەیل تونیگ لە ویلایەت واشینتۆن، کە هیشت فەرمان دەرکردن دەیان هەزار لە دانیشتگەیل دەرچوود.

لەلای خوەییش، وەرپرس ویلایەت واشینتۆن بۆب فیرگسۆن، داوا لە دانیشتگەیل لەو ناوچەیلە کرد کە کەفتنە ژیر هەڕەشەی لافاو، شوینەیلیان چووڵ بکەن و بکەفنە شوین رینمایەیل دەسەڵاتەیل ناوخوەیی.

فيرگسۆن لەبان پلاتفۆرم ئێکس نویسا: "زانم کە فرە کەس لە ویلایەتمان لە گوزەشتە تویش لافاوەیل گەورە هاتنە".

وتیش: وەگەرد یەیش، ئیمە هاینمە رەوشیگ میژووی، کە مەزەنەی بەرزەوبوین وە ئەندازەی دوو پا 61 سم ئەوبان ئاست لافاو پەیمانەیی کەیمن".

فيرگسۆن دیاری کرد کە زیاتر لە 30 ری سەرەکی لەنوای هامشوو بەسیا.

هەمیش فریاکەفتن و ئامادەباشی لە ئاست ویلایەتگە راگەیان ئەرا گردەوکردن پویل و فەرمانبەریل وەشیوەیگ زویوەزوی.

وەگورەی میدیایەیل، سوپای نیشتیمانی بڵاو کریت ئەرا دەسمیەتی لە رزگارکردن لەو ناوچەیلە کە لافاو گردەیان، و کۆپتەر و بەلەم وەکار هاوریاس.