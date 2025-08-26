واشینتۆن: بیچەککردن حزبولڵا هویرکردنیگ لوبنانی پەتیە
شەفەق نيوز- بەيروت
ئەندامەیل شاند ئەمریکی کە سەردان بەیروت کەێد، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کردن کە بڕیار بیچەککردن حزبولڵا لە هویرکردن لوبنانی پەتی هاتیە، و نە ئیسرائیل نەیش هیچ دەوڵەتیگ ترەک پەیوەندی وەی کارەو نەیرێد.
ئەندامەیلیگ لەو شاندە دووپات کردن کە هویرکردن بیچەککردن حزبولڵا لە گەل لوبنانەو هاتگە، دووپاتی لە گرنگی سەنین ئی چەکە کردنە، وەرجە هەر باسکردنیگ لە کیشانەوەی ئیسرائیل لە باشوور.
وتنیش: ئیسرائیل وەشیوەیگ جیاواز وە لوبنانەو نیەنووڕێد تا حزبولڵا بیچەک نەکریەێد، وەلێ بریارەگە هن لوبنانە جیا لە ئیسرائیل.
لەلای خوەییش، جین شاهین ئەندام شاندەگە وت: سوپای لوبنان پاڵپشتیکردن مادی و لۆجیکی خوازێد، و ئمڕوو باس ئەوە کردیمن، ئەوەسا دەسمیەتی سوپا و ئابووری دەیمن ئەگەر لوبنان توانست حزبولڵا بیچەک بکەێد.