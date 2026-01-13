واشینتۆن ئاگادار هاوڵاتیەیلی لەناو ئیران کەێد: وە هشکاییەو وەرەو ئەرمینیا یا تورکیا بچن

شەفەق نيوز- واشینتۆن

وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، ئاگادار هاوڵاتیەیلی لەناو ئیران کرد و داوا لەلییان کرد وڵاتەگە بیلنەجی وە ری هشکایی وەرەو ئەرمینیا یا تورکیا ئەگەر ئەوە بیوەیە، لەسای زیایبوین ژاوەژاو و وەردەوامی قەیەغەکردن پەیوەندیەیل.

وەزارەتەگە وتیش: بایەسە ئەنریکیەیل ناو ئیران مەزەنەی وەردەوامی بڕیان ئەنتەرنێت بکەن و پلان ئەرا ئامرازەیل پەیوەندیکردن ترەک بنەن، وەگەرد دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە هاتێ وەرەو سەختەوکردن ئەمنی و بڕیان ریوبانەیل و شیواشیو لە هامشوو گشتی و بڕیان ئەنتەرنێت زیاترەو بوود.

وتیش: رینمایەیل ئەرا هەڵگرەیل ڕەگەزنامەی ئەمریکی و ئیرانی شایەت لەلییان داوا بکریەێد وە پاسپۆرت ئیران بچنە دەیشت وڵات، دیاری کرد کە هاوڵاتیەیل ئەمریکی لەناو ئیران تویش رخباری فرەیگ تیەن لە پرسیارکردن و دەسگیرکردن و بەندیکردن.

ئەمریکا باڵیۆزخانە لەناو ئیران نەیرێد، و سویسرا جویر دەوڵەتیگ خاوەنداری بەرژەوەنیەیل ئەمریکا کەێد، ئەرا پیشکەشکردن خزمەتەیل فریاکەفتن سنووردار هەر وەختیگ رەوشەیل ئەمنی ری بیەن.

یەیش لە وەختیگ تیەێد ترەمپ نووڕید وە رییگ ئەرا وەشانن گورزیگ سەربازی وەبان ئیران لەوەر کوشتن ناڕەزایەیل، وەگورەی سایت ئەکسیۆس لە زوان وەرپرسیگ لە ماڵ چەرمگ.