واشنتۆن پویل فرەیگ تەرخان کەێد لەوەرانوەر زانیاری لەبان سوپای پاسداران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ویلایەتە یەکگرتگەیل، ئمڕوو شەممە، تەرخانکردن خەڵاتیگ دارایی گەپ راگەیان لەوەرانوەر پبشکەشکردن هەر زانیارییگ لەباوەت تووڕەیل دارایی سوپای پاسداران ئیرانی، کە بوودە هووکار پەکخستنیان.

بەرنامەی "پاداشتەیل وەخاتر دادپەروەری" سەروە وەزارەت دەیشت ئەمریکا دووپات کرد کە بڕە پویلیگ رەسێدە 15 ملیۆن دۆلار پیشکەش کەێد لەوەنراوەر زانیارییگ کە بوودە هووکار پەکخستن میکانیزمە داراییەیل سوپای پاسداران ئیرانی و لقە جیاوازەیلی.

لەلای خوەییش، وەزارەت گەنجینەی ئەمریکی وت: تووڕەیل سیستەم بانکی هاوتەریب لە ئیران لە چەن نویسینگەی پویل دروس بوینە کە سەرپەرشتی تووڕیگ فراوان لە کۆمپانیا بیگانە درووکانیەیل کەن.

دیاری کرد کە یە ری دەێدە بانکە ئیرانییەیل ژیر سزایەیل و کۆمپانیایلی ئەرا وەرگردن پۊلەیل لە فرووشتنە دەیشتەکییەیل ئیران لە نەفت و پترۆکیمیایی، وەگەرد کاڵایەیل ترەک، ئاسان بکەن.

هوشداری دا لە بویین کۆمپانیايەیل پویل کە رۆڵیگ گرنگ لەناو بازاڕ دراو بیگانەی ئیرانی دیرن، و سەنین و فرووشتن دەیشتەکی وە سەدان ملیۆن دۆلار ئەرا کەسەیل ئیرانی ژیر سزایەیل ئاسان کردنە.