واشنتۆن هەڕەشەی "رووژیگ ناخوەش" لە تاران کەێد.. دەسکردن وە گفتوگۆیل عومان و مەرجیگ ئەمریکی ئەرا وازکردن هورمز
شەفەق نیوز - چەودیاریکردن
تووڕ "ئەی بی سی نیوز" (ABC News) ئەمریکی، لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکییەو، ئمڕوو شەممە، دووارە دەسکردن وە گفتوگۆیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە سوڵتاننشین عومان، لەناو مەرج و فشارەیل ئەمریکی زبریگ کە پەیوەندی وە ئاسایش رەدبوین دەریایی ناودەوڵەتی لە ناوچەگە دیرن، ئاشکرا کرد.
تووڕەگە لە زوان وەرپرسەیلەو وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل داوا لە ئیران کەێد بەیاننامەیگ فەرمی و ئاشکرا دەر بکەێد کە لەناوی دووپات بکەێد کە گشت رێڕەوەیل تەنگەی هورمز وە تەواوی واز کریانە، و لەناوی پەیمان وە کووتایی هاوردن وە پەلاماردان کەشتییەیل و ری دەریایی بەێد.
وەرپرسەیل باس وە ئەوە کردن کە ئیدارەی ئەمریکی چەوەڕی لە گفتوگۆیل رووژ شەممە وەگەرد لایەن ئیرانی ئەرا گلەوخواردن تەنگەی هورمز ئەرا کار و رەدبوین دەریایی وە خود ئەو شیوە کە وەرجە جەنگەگە لەبانی بۊ کەێد.
وە زاراوەیگ هوشداری تون، وەرپرسەیل ئەمریکی دووپات لەوە کردن کە ئەگەر ئیران ئمڕوو شەممە راینەگەیەنێد کە تەنگەی هورمز چۊ وەرجە جەنگەگە واز کریاگە، ئەوە رووژیگ خوەش ئەرايان نیەوود، یەیش لە نوقڵانەی ئاشکرایک ئەرا جیوەجیکردن وژاردەیل جیگر کە خوەی لە وەشانن گورزەیل سەربازی سەخت لە ئەگەر شکەستخواردن گفتوگۆیل دۊنێدەو.