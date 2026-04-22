واشنتۆن پەنا وە تەکنەلۆژیایگ ئۆکرانی بەێد ئەرا نواگیریکردن درۆنەیل

شەفەق نیوز - واشنتۆن

پەنج سەرچەوەی ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە سوپای ئەمریکی تەکنەلۆژیایگ ئۆکرانی دژە درۆنەیل هاوردەسە ناو یەکیگ لە بنکە ئاسمانییە سەرەکییەیلی لە سعودیە لە چەن هەفتەی کەم گوزەشتە، لە تەقەلای ئەرا وسانن ئەو پەلامارەیلە کە بوینە هووکار ویرانکردن فڕۆکەیل و باڵەخانەیل و گیانلەدەسداین لای کەم یەک سەرباز.

وەرجەیە باس بڵاوکردن پلاتفۆرم سەرکردایەتی و کۆنترۆڵکردن ئۆکرانی (سکای ماپ) لە بنکەی ئەمیر سوڵتان ئاسمانی نەکریاس، کە یەیش نیشانە دەێد لەبان قەوارەی وەرەونواچگن سوپای ئۆکرانی لە بوار تەکنەلۆژیای درۆنەیل و دژە درۆنەیل.

و وەرپرسەیلیگ سەربازی ئۆکرانی رەسینە بنکەگە لە چەن هەفتەی کەم گوزەشتە ئەرا مەشقکردن جەنگاوەرە ئەمریکییەیل لەبان وەکارهاوردن پلاتفۆرم (سکای ماپ)، کە سوپای ئۆکرانی وە شیوەیگ فراوان وەکاری تیارێد ئەرا چەودیاریکردن هەڕەشەیل درۆنە هاتگەیل و لەناویانیش درۆنەیل (شاهید) دروسکریاگ ئیران، و لەبان وەشانن پەلامارەیلیگ دژ وە وەکارهاوردن درۆنەیل نواکیرکەر.

وەگەرد زیایبوین وەکارهاوردن درۆنە هەرزانەیل، کە وە بڕ فرەیگ لە جەنگ رووسی ئۆکرانی بەرهەم هاتیان، وەزارەت وەرگری ئەمریکی (پێنتاگۆن) بەرهەمهاوردن لە تەکنەلۆژیای دژە درۆنەیل خەسەو کرد.

باوجی شیکەرەوەیل وتن: "وەکارهاوردن تەکنەلۆژیای ئۆکرانی لە بنکەی ئەمیر سوڵتان، کە نزیکەی 640 کیلۆمەتر لە ئیرانەو دویرە، و رۊوەڕۊ شەپوولەیلیگ لە پەلامارەیل بویە وە وەکارهاوردن درۆنەیل".