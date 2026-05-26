واشنتۆن پەلامار بەلەمەیل ئیرانی کەێد و تاران باس لە کەفتن کوشیان لە نزیک لارک کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن/ تاران

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، شەفەق ئمڕوو سێشەممە، جیوەجیکردن گورزەیل "وەرگری" لە باشوور ئیران راگەیان، و وت: ئەرا مقیەتیکردن هیزەیلی لە پەلامارەیل ئیرانی هاتگە.

فەرماندەیی ناوەندی، "سێنتکۆم" وت: ئەو گورزەیلە شوینەیل وەشانن مووشەک و بەلەمەیل ئیرانی کردنە ئامانج کە تەقەلای چنین مینەیل دانە، و دووپاتی کرد کە سوپای ئەمریکی وەردەوام بوود لە وەرگریکردن لە هیزەیلی وەگەرد پابەندبوین وە خوەیگردن لە ماوەی وسانن تەقەکردن ئیسە.

لە وەرانوەر ئەوە، ئاژانس دانشجو ئیرانی، لە زوان سەرچەوەیل ناوخۆیی، وت: فڕۆکە جەنگییەیل ئەمریکی - ئیسرائیلی پارچە دەریاییەیل لە باشوور دوورگەی لارک کردنە ئامانج، و کوشیان چوار کەس لە ئاماریگ سەرەتایی راگەیان.

دوورگەی لارک کەفێدە نزیک دەروازەی گەروو هورمز، کە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل وزەس لە جیهان، لە وەختیگ لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە توومەت لەناوەین واشنتۆن و تاران بەرزەو بوینە لەباوەت هەڕەشەکردن لە کەشتیوانی و چنین مینە دەریاییەیل لە رێڕەو ستراتیژییەگە.

ئی پیشهاتە تێد هەرچەن وەردەوامبوین وسانن تەقەکردن ناسک لەناوەین واشنتۆن و تاران هەس، وەگەرد دانوسەنین وەردەوام لەناوەین هەردوگ لاگە ئەرا کۆتاییهاوردن جەنگ و دووارە وازکردن گەروو هورمز وە شیوەیگ ئارام لەڕوی کەشتیوانی ناودەوڵەتی، بیجگە لە دۆسیەیلیگ ئاڵووزتر کە بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی، سزایەیل، پۊیل سڕکریای ئیرانی، و ئایندەی ئامادەبوین سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە لەخوەی گرێد.