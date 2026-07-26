واشنتۆن: گفتوگۆ وەگەرد ئیران وەردەوامە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

نوێنەر هەمیشەیی ویلایەتە یەکگرتگەیل لە نەتەوە یەکگرتگەیل مایک واڵتز، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە گفتوگۆیل لەباوەت ئیران وەردەوامە و لەبان گشت ئاستەیلە.

واڵتز لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت کە بەشەوبۊن ئاشکرایگ لەناو رژیم ئیرانی هەس.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو یەکشەممە، نوێنەر ئەمریکی لە نەتەوە یەکگرتگەیل دووپات کرد کە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ دەرفەتیگ دەێد وە رێڕەو دیپلۆماسی وەگەرد ئیران.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە ئیران، وسانن پەلامارە تووڵەسەنییەیلی لەبان دەوڵەتەیل کەنداو دۊای وسانن گورزەیل ئاسمانی ئەمریکی راگەیان.

قسەکەر وەناو سوپای ئیرانی محەمەد ئەکرەمی نیا، وت کە "ئەمریکییەیل پەلامارەیلیان لە ماوەی هەردوگ شەو گوزەشتە وسانن، و لەوەر ئەوەگ ستراتیژیەتمان لە بنەڕەت لەبان وەڵامداین وەخزدود شیوە وسایە، ئیمەیش ئۆپراسیۆنە تووڵەسەنییەیلەمان وسانیمن".

وەرپرسیگ ئەمریکی لە وەزارەت جەنگ (پێنتاگۆن) وسانن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل دژ وە ئیران دووپات کرد، بی پێشکەشکردن هۊردەکاری زیاتر.

وەپای مەزەنەیل سەرەتایی، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ بڕیارەگە لە دیداریگ وەگەرد گەورە راوێژکارەیلی لە رووژ جمعە دەرکردگە، کە لەناوی باس لە وژاردەیل فراوانکردن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل دژ وە ئیران کردگە، ئەرا فشارخستنە بانی لەوەر گلەوخواردن ئەرا مێز دانوستانەیل وەپای مەرجەیل ئیدارەگەی.