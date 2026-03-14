‏واشنتۆن راگەیان ئەممارەیل مووشەک و مین لە دورگەی "خارك" ئیران کردنەسە ئامانج

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏وەرپرسیگ سەربازی ئەمریکی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا گورزیگ ئاسمانی وەبان دورگەی "خارك" لەـ ئیران ئەنجامداس، ئەممارەیل مووشەک و مین دەریایی کردیەسە ئامانج، یەیش لە سای زیایبوین ململانەیل ناوچەگە.

‏رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە زوان هەمان وەرپرس وت: ئەو شوێنەیلە کە کریانە ئامانج، وەکار هاتوین ئەرا پەکخسن کڕەیل کەشتیوانی لە گەروو هورمز و هەڕەشەکردن لە سەلامەتی رێڕەوە ئاوییە گرنگەیل.

