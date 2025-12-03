‏واشنتۆن داواکاری کووچ هاوڵاتیەیل ئەرا 19 وڵات وسنێد لەناویان 4 عەرەبیە

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏ئیدارەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، ئمڕوو چوارشەممە، داواکاری کوچ هاوڵاتیەیل 19 وڵات " وە خێرا" وسان، لەدویای ئەوەگ لە وەخت گوزەشتەی ئمساڵ قەیەغەیان کردبوی گەشت ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل، وەپای ئەوەگ لە ئاژانس خزمەتگوزاری کووچ و ناسنامەیل ئەمریکی (USCIS) هاتگە".

‏رێکارەگە هاوڵاتیەیل چوار وڵات عەرەبی گرێدەو "لیبا و سۆمال و یەمەن و سودان، داواکاریان وسێد ئەرا وەرگردن بارودۆخ یاسایی لەری خزمەتگوزاریەیل کووچ ئەمریکی".

‏لە لیستەگە وڵاتەیل "ئەفغانستان، میانمار، چاد، کۆمار کۆنگۆ، گینێی ئیستیوایی، ئەریتریا، هایتی، ئیران، وەرد بوروندی، کووبا، لاوس، سیرالیۆن، تۆگۆ، تورکمانستان و ڤەنزوێلا، هاتگە ئیانە ئەو وڵاتەیلەن کە لە گوزەشتە نیمە بەربەستیگ لەبان کووچکردنیان و ڤیزایان بوی".

‏ وەپای یاداشتننامەگە، گشت کووچبەرەیل لیست ناوبریاگ ناچارکریانە "رەدبوون وە پرۆسەیگ وەپیاچگن گشتگیر، کە هاتێ چەووەپیکەفتن بکەن دوارە تا گشت هەڕەشەیل بان ئاسایش نەتەوەیی و سەلامەتی گشتی وە تەواوی مەزەنەکرێد".

‏ چاوپێکەوتنیش دەگرێتەوە، بۆ ئەوەی هەموو هەڕەشەکانی سەر ئاسایشی نەتەوەیی و سەلامەتی گشتی بە تەواوی هەڵسەنگێندرێن."