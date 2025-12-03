واشنتۆن داواکاری کووچ هاوڵاتیەیل ئەرا 19 وڵات وسنێد لەناویان 4 عەرەبیە
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
ئیدارەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، ئمڕوو چوارشەممە، داواکاری کوچ هاوڵاتیەیل 19 وڵات " وە خێرا" وسان، لەدویای ئەوەگ لە وەخت گوزەشتەی ئمساڵ قەیەغەیان کردبوی گەشت ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل، وەپای ئەوەگ لە ئاژانس خزمەتگوزاری کووچ و ناسنامەیل ئەمریکی (USCIS) هاتگە".
رێکارەگە هاوڵاتیەیل چوار وڵات عەرەبی گرێدەو "لیبا و سۆمال و یەمەن و سودان، داواکاریان وسێد ئەرا وەرگردن بارودۆخ یاسایی لەری خزمەتگوزاریەیل کووچ ئەمریکی".
لە لیستەگە وڵاتەیل "ئەفغانستان، میانمار، چاد، کۆمار کۆنگۆ، گینێی ئیستیوایی، ئەریتریا، هایتی، ئیران، وەرد بوروندی، کووبا، لاوس، سیرالیۆن، تۆگۆ، تورکمانستان و ڤەنزوێلا، هاتگە ئیانە ئەو وڵاتەیلەن کە لە گوزەشتە نیمە بەربەستیگ لەبان کووچکردنیان و ڤیزایان بوی".
وەپای یاداشتننامەگە، گشت کووچبەرەیل لیست ناوبریاگ ناچارکریانە "رەدبوون وە پرۆسەیگ وەپیاچگن گشتگیر، کە هاتێ چەووەپیکەفتن بکەن دوارە تا گشت هەڕەشەیل بان ئاسایش نەتەوەیی و سەلامەتی گشتی وە تەواوی مەزەنەکرێد".
چاوپێکەوتنیش دەگرێتەوە، بۆ ئەوەی هەموو هەڕەشەکانی سەر ئاسایشی نەتەوەیی و سەلامەتی گشتی بە تەواوی هەڵسەنگێندرێن."