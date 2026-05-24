واشنتۆن: جیهان خەوەرەیل خاسیگ لەباوەت هورمز لە ماوەی چەن سەعاتیگ ژنەفێد

شەفەق نیوز - نیودەلهی

مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، وەدەسهاوردن وەرەونواچگنیگ گەورە لە ماوەی 48 سەعات گوزەشتە لەباوەت قەیران گەروو هورمز راگەیان، وە ئەگەرداین دەرچگن خەوەرەیل خاسیگ لەی نزیکە وە هاوکاری وەگەرد وڵاتەیل کەنداو.

رۆبیۆ لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی هاوبەش وەگەرد هاوتا هیندییەگەی لە نیودەلهی وت: وەرەونواچگنیگ هەس لەباوەت کڕە گشتییەیلە کە شایەت بەشداری بکەێد لە چارەسەرکردن قەیران گەروو هورمز، و دووپات کرد کە هاتێ جیهان خەوەرەیل خاسیگ لە ماوەی سەعاتەیل ئایندە بژنەفێد، وە تایبەت لەوەگ پەیوەندی وە گەرووەگە دیرێد.

وەزیر ئەمریکی دووپات لەبان هەوەجەی گەرەنتی ئازادی بارهەڵگری و کەشتیوانی دەریایی لە ناوچەگە کرد، کە پەلامارەیل لەبان کەشتییە بازرگانییەیل لە رێڕەوە دەریاییەیل نایاسایین.

وتیش: کۆنترۆڵکردن ئیران لەبان گەروو هورمز نموونەیگ ناودەوڵەتی بیوینەس کە ری وەپی نیەیمن، وتیش: نەبایەس هیچ وڵاتیگ رێڕەوە دەریاییەیلە یا بوار ئاسمانی بەد وەکار بارێد، و بایەسە ئازادی کەشتیوانی ناودەوڵەتی مسۆگەر بکریەێد.

رۆبیۆ وتیش: وەرەونواچگن وەدەسهاتگ لەباوەت قەیرانەگە وەگەرد ئیران وە هاوکاری وەگەرد وڵاتەیل کەنداو هاتەسە دی، و دیاری کرد کە ئامانج گرنگتر خوەی لە وەدسنەهاوردن چەک ئەتۆمی لەلایەن ئیرانە.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، ئاشکرا کرد کە واشنتۆن رەزامەنی دەێد لەبان دانوسەنین لەباوەت هەڵگردن سزایەیل و هەڵوەشانن سڕکردن پۊیلە ئیرانییەیل لە ماوەیگ کە دریژەو بوود ئەرا 60 رووژ، لە وەختیگ هیزە ئەمریکییەیل کە لە ماوەی مانگەیل گوزەشتە لە ناوچەگە بڵاوەو کریانە، میننەو، و نەکیشنریەنەو مەگەر لە ئەگەر رەسین وە رێککەفتنیگ کۆتایی.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە سەعاتیگ دۊایەخت لە رووژ شەممە، رەسین وە رێککەفتنیگ سەرەتایی وەگەرد ئیران راگەیانۊد، کە وازکردن گەروو هورمز لەخوەی گرێد.