واشنتۆن ئاگادار تاران کەێد: گەروو هورمز واز نیەکریەێدەو وەرجە دیاریکردن شوین "یۆرانیۆم"

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

رووژنامەی "ئیسرائیل هیۆم" ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دا کە ئەمریکا ئاگادار دەسەڵاتەیل ئیرانی کردگە کە گەروو هورمز واز نیەکەێد، وەرجە وەدەسدان شوینەیل یۆرانیۆم پیتێنریاگ.

رووژنامەگە وت: واشنتۆن ئاگادار تاران کردگە کە گەروو هورمز واز نیەکەێد یا سزایەیل هەڵنیەگرێد، وەرجە زانین شوین یۆرانیۆم پیتێنریاگ.

وتیش: "واشنتۆن داوا لە تاران کردگە شوین یەدەگ یۆرانیۆم پیتێنریاگ ئاشکرا بکەێدەو وەرجە راگەیانن رێککەفتنەگە.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە دووپات کرد کە ئیران رەزامەنی دا لەبان ئەوەگ چەک ئەتۆمی نەیاشتوود، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە پیشهاتە پەیوەندیدارەیل وە دۆسیەی ئیرانی وە وتیرەیگ زویوەزوی وەڕیەو چن.

ترەمپ، باوەڕ خوەی نشان دا کە رەوشەیل لە مەوقەی ماوەی بانان فرە خاسەو بوون، و موجتەبا خامنەیی ریبەر ئیرانی، بەشدارە لەو گفتوگۆەیلە کە لەناوەین هەردوگ لا وەڕیەو چن.