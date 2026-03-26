‏واشنتن گورز وشانن لە ١٠ هەزار ئامانج لە ئیران راگەیان

2026-03-26T14:45:53+00:00

‏شەفەق نیوز- واشنتن

‏فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو پەنجشەممە، گورز وشانن لە 10 هەزار ئامانج لە ئیران راگەیان.

‏فەرماندەییەگە لە بەیانییگ  رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزەیل ئەمریکی بەردەوامن لە لەناوبردن ئەو رخداریەیلە کە رژێم ئیران دروستیان کەێد".

‏وتیش: زیاتر لە 10 هەزار ئامانج گورز وشاننە لەلیان لە دەسوەپیکردن ئۆپەراسیۆن ئەفسانەیی تویرەیەگە. 

‏فەرماندەیی ناوەن ئەمریکی، دوو لە رووژ گوزەشتە راگەیاندبوی  گورز وەشانیە وەبان زیاتر لە 9000 ئامانج لەناو خاک ئیران لە دەسوەپیکردن جەنگەوە.

