واشنتن گورز وشانن لە ١٠ هەزار ئامانج لە ئیران راگەیان
2026-03-26T14:45:53+00:00
شەفەق نیوز- واشنتن
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو پەنجشەممە، گورز وشانن لە 10 هەزار ئامانج لە ئیران راگەیان.
فەرماندەییەگە لە بەیانییگ رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزەیل ئەمریکی بەردەوامن لە لەناوبردن ئەو رخداریەیلە کە رژێم ئیران دروستیان کەێد".
وتیش: زیاتر لە 10 هەزار ئامانج گورز وشاننە لەلیان لە دەسوەپیکردن ئۆپەراسیۆن ئەفسانەیی تویرەیەگە.
فەرماندەیی ناوەن ئەمریکی، دوو لە رووژ گوزەشتە راگەیاندبوی گورز وەشانیە وەبان زیاتر لە 9000 ئامانج لەناو خاک ئیران لە دەسوەپیکردن جەنگەوە.