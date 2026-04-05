‏واشنتن سەرکەفتن ئۆپەراسیۆن رزگارکردن دویەم فڕۆکەوان فڕۆکەی "F-15" لە ئیران راگەیان

‏شەفەق نیوز - واشنتن / تەهران

‏سێ وەرپرس ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کردن هێزە تایبەتەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل توەنستنە دویەم ئەندام تاقم فڕۆکەی "F-15" کە لەبان ئاسمان ئیران وەخوار خریابوی دویای ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن و وشکنین 36 ساعەتی رزگار بکەن.

‏ وەپای رووژنامەی "ئەکسیۆس" لە زوان ئەو سێ وەرپرسەوە، ئۆپەراسیۆن رزگارکردنەگە لەلایەن یەکەیگ "کۆماندۆز" تایبەتمەن و وە هاوکاریی پشتیوانیی ئاسمانی خەس جیوەجیکریا، و گشت هێزەیل ئیران وەجیهیشتنە، دیاریکرد هێزە تایبەتەیل ئەمریکا رووژ جومعە و دوارە رووژ شەممە جویر بەشیگ لە ئەرک مینەکردن و رزگارکردن لەبان خاک ئیران جيگیر کریاوین.

‏هەر وەپای رووژنامەگە، شوین دویەم ئەندام تاقمەگە رووژ شەممە دەسنیشان کریاس و ئۆپراسیۆن رزگارکردنی دەسوەپیکردیە، لەوەختیگ سوپای پاسداران هێز کلکردیە ئەرا نواگیریکردن لەو کارە، رووژنامەگە دووپاتکرد دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریکا و ئەندامەیل باڵای تیمەگە رۆل داشتنە لە چەودێریکردن ئۆپراسیۆنەگە لە وتاق ئۆپراسیۆنەیل کۆشک چەرمگ.

