‏واشنتن سەرکەفتن ئۆپەراسیۆن رزگارکردن دویەم فڕۆکەوان فڕۆکەی "F-15" لە ئیران راگەیان

2026-04-05T06:22:15+00:00

‏شەفەق نیوز - واشنتن / تەهران

‏سێ وەرپرس ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کردن  هێزە تایبەتەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل توەنستنە دویەم   ئەندام تاقم فڕۆکەی "F-15" کە لەبان ئاسمان ئیران وەخوار خریابوی دویای ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن و وشکنین 36 ساعەتی رزگار بکەن.

‏ وەپای رووژنامەی "ئەکسیۆس" لە زوان ئەو سێ وەرپرسەوە، ئۆپەراسیۆن رزگارکردنەگە لەلایەن یەکەیگ "کۆماندۆز" تایبەتمەن و وە هاوکاریی پشتیوانیی ئاسمانی خەس جیوەجیکریا، و گشت هێزەیل ئیران وەجیهیشتنە، دیاریکرد هێزە تایبەتەیل ئەمریکا  رووژ جومعە و دوارە رووژ شەممە جویر  بەشیگ  لە ئەرک مینەکردن و رزگارکردن لەبان خاک ئیران جيگیر کریاوین.

‏هەر وەپای رووژنامەگە، شوین دویەم ئەندام تاقمەگە رووژ شەممە دەسنیشان کریاس و ئۆپراسیۆن رزگارکردنی دەسوەپیکردیە، لەوەختیگ سوپای پاسداران هێز کلکردیە ئەرا نواگیریکردن لەو کارە، رووژنامەگە دووپاتکرد دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریکا و ئەندامەیل باڵای تیمەگە رۆل داشتنە لە چەودێریکردن ئۆپراسیۆنەگە لە وتاق ئۆپراسیۆنەیل کۆشک چەرمگ.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon