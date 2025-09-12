واران زیاتر لە 240 کاروان ئاسمانی لە تۆکیۆ وسنێد
شەفەق نيوز- تۆکیۆ
تۆکیۆی پایتەخت ژاپۆن، وارانەیل رفتیگ وەخوەی دی، کە بوینە مدوو وسیان زیاتر لە 240 کاروان لە فرۆکەخانەی هانيدا.
میدیایەیل ژاپۆن لە زوان ئیدارەی فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هانيدا وتن: ئەو وارانەیل رفتە وەگەرد زریان گرمەهڕ لە تۆکیۆی پایتەخت و ناوچەیل شانی دویەکە پەنجشەممە، زیاتر لە 240 کاروان فرۆکەوانی لە ماوەی دوو رووژ وسان.
وتیش: 129 کاروان فڕوکەوانی چە دەرچگن لە فرۆکەخانەی هانيدا یا رویکردن ئەرای پویچەڵ کریا لەوەر بەدی کەشوهەوا، و 70 کاروان (ئەلنيبون)، و42 کاروان کۆمپانی (کڕەیل ئاسمانی تۆکیۆ) ئمڕوو جمعە پویچەڵ کریا.
میدیایەیل وتنیش: شیواشیو هامشوو ئاسمانی کاریگەری لەبان زیاتر لە 20 هەزار گەشتیار باشتر و دویر نییە هەمیش دیرکەفتن و وسانن کاروانەیل بوود.