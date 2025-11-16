گڕیگ واران چادرەیل نقوم کرد.. یەکەمین زمسان دویای جەنگ لەبان خەڵک غەززە سەختە (وینە)

شەفق نيوز – غەززە

وەگەرد هاتن وەرز زمسان لە کەرت غەززە، کەمپەیل هەڕەمەکی کەفتنە وەر یەکەمین واران سێ رووژە، وەلێ لە توانای بەجەرکردن چادرە کوینەیل سەختترە.

ئەو ئاوارەیلە کە یە چەن مانگیگە نیشتنەسە بان زەوی سیییە، کەفتنە وەر وەرز نوویگ لە زیان، لە سای نەوین ئامرازەیل مقیەتیکردن لە واران و سەردس، و نەوین چادرەیلیگ تا لەجیای رمیان ماڵەیل لە جەنگ بچنە ژیریان، بیجگە گرانیی و بیجگە لەوەیش بڕەیل فرەیگ لەو چادرەیلە وەناو کەرتەگە نەهاتنە.

ئەو کەمپەیل وازە، دویای گڕیگ لە واران سووکیگ، بەیتە گوڵەم ئاو، و ناوماڵە و چشتە سادەیلیان وەخەڕگ پلگیا.

وەگەرد وەردەوامی پەڵەی ئەور، خیزانەیل زیاتر رخیان چوود چوینکە چادرەیل بەجەر زمسان سەخت غەززە نیەکەن.

مەحمود بەهجە، یەکیگە لە خەڵک غەززە، باس یەکەمین وەختەیل وارانەگە کەێد، کە وت: وە ماوەی پەنج خولەک گشت چادرەیل نقوم بوین، و رخمان لە رووژەیل بانان تیەێد وەختیگ واران رفتیگ بوارێد.

وتیش: خیزانەیل تەقەلا دانە ناو خوەیان لەلای دەزگایەیل مرۆیی توومار بکەن تا بەشکی چشتیگ بکەفێدە دەسیان، وەلێ بیخود، ئیمە هیچگ نەیریمن بکەیمنە وەر، و پووشەن گشتی خویسیا.

لەلای خوەییش، موعتەز موسا، ئەویش خەڵک غەززە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەو چادریە کەێد کە کەفتە ژیر ئاو، کە وت: چشتەیل کەمیگ لەناوی دراوردیمن، ئی وارانە فرە نەوی، ئەگەر زمسان راسگانی باێد دی فرە گەنە، و چادرەیل بەدن.

وتیش: فرە هووڵ ئی مناڵ بویچگمە گردیەسەم، م زیان فرەیگ دیرم، تەنیا دوو شەوخەف دیریمن لەسای ئی رووژەیل سەختە.

چادرەگە بەخشینی.. وەلێ بەجەر نیەکەێد

ژنیگ وەناو غینا ئەبو تریا، ئاوارەس لە غەززە، ئویشێد ئاو پڕ ناو چادرەگە بویە، و چشتیگ ئەرامان نەمەن، کە چادرەگە نقوم ژیر ئاو بوی و گشت چشتیگ خویسیا، مەردم دەسمیەتی دان تا بایمنە دەر، ئەو چادرە هن ریخریاییگ خێرخوازی بوی، وەلێ وەکەڵک نییە.

محمد حەناوی، خەڵک غەززە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئویشێد: ژیانمان لە کەرتەگە کارەساتە.

وتیش: وەهاناڕەسین زویوەزوی خوازیمن لەی زمسانەر گشت چادرەیل دی وەکەڵک نیین، و مەردم وەگەرد زاڕووە بویچگەیل هانە ئی دەیشتە.

یاسر معەلا، ئاوارەس لە غەززە و زەخمدارە لە جەنگ، وت: ئی واران دویاییە هیچیگ ئەرام نەیشت.

چادرەیل دڕیای، شەوخەف خویسیای، مناڵەیل بی گەرمی، زەخمدارەیل جەنگ پەککفتگ، گشتی ئی سیمایەیلە لەناو ئەو کەمپەیلە دووارەو بوون کە تەنیا چەوەڕی وەهانارەسینیگ دیرن، کە شایەت لە وەخت خوەی نەڕەسێد.

زمسان ئێرا، هەر واران نیارێدر وەلێ زەخمەیلیگ ئاشکرا کەێد کە هیمان تیمار نەوینە لە کەرت غەززە، هەرچەن ئەو جەنگ سەختە هەرچەن بە زیاتر لە دوو ساڵە وسیاسەو.