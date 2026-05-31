هەڵپووقیان نەیزەکیگ لە ئاسمان ئەمریکا

ئاژانس بۆشایی ئەمریکی "ناسا" راگەیان کە نەیزەکیگ سروشتی وە تونیگ فرە کە لە 120 هەزار کیلۆمەتر لە سەعاتیگ رەد کرد پارچەپارچە بوی، وەگەرد تەقینەوەیگ کە هازەگەی رەسیە نزیکەی 300 تەن لە مادەی "تی ئێن تی" تەقەمەنی.

"ناسا" لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە رویداوەگە لە سەعات 2:06 دۊای نیمەڕوو وە وەخت ناوخۆیی رۊ داگە، و نەیزەکەگە، کە پانییەگەی رەسێدە نزیکەی 3 پا (نزیکەی یەک مەتر)، چگەسە ناو بەرگەوای زەوی لە باکوور بۆستن لە نزیک سنوورەیل ناوەین ماساچۆسیتس و نیو هامپشایر.

ئاژانسەگە وتیش: گولە ئاگرینەگە وە تونی نزیکەی 75 هەزار میل لە سەعاتیگ (120.7 هەزار کیلۆمەتر لە سەعاتیگ) جویلیاس و پارچەپارچە بویەسە پەراشە لە بەرزی 40 میل (64.3 کیلۆمەتر) لەبان باکوور خوەرهەڵات ماساچۆسیتس و باشوور خوەرهەڵات نیو هامپشایر، و ئەو وزە کە لە وەخت پارچەپارچەبوینی دەرچگە مەزەنە کریەێد وە نزیکەی 300 تەن لە مادەی تی ئێن تی تەقەمەنی بوود، کە یەیش ئەو دەنگە گەورە ئاشکرا کەێدەو.

"ناسا" دووپات کرد لەبان ئەوە کە ئەو لەشە کە چگەسە ناو بەرگوای زەوی بنەڕەتیگ سروشتی داشتگە، و جیماگەیل بۆشایی یا پاشماوەی مانگیگ دەسکرد نەویە.

لەلای خوەییش، رۆبەرت لانسفۆرد، وەرپرس بەرنامەی چەودیاریکردن تووپە ئاگرینەیل لە کۆمەڵەی کەشناسی ئەمریکی، نەیزەکەگە وەسف کرد وە ئەوە کە "گەورەترە لە تووپیگ ئاگرین ئاسایی، وە نزیکەی یەک یاردە (نزیکەی مەتریک).

دەسەی وەشکین جیۆلۆجی ئەمریکی دووپات کرد کە رویداوەگە زەویلەرزە نەویە، چۊنکە ئامێرەیل پەیمانەکردن زەویلەرزە هیچ چالاکییگ زەمینی توومار نەکردنە، و ستیڤ سۆبی قسەکەر ئاژانسەگە وت: ئەو لەرزینە کە دانیشتگەیل لەلی ئاگادار بوینە لەوەر شەپوول دەنگی بویە کە لە پارچەپارچەبوین نەیزەکەگە دروس بویە، نەگ لە زەویلەرزەیگ.

ئاژانس وەڕێوەبردن فریاکەفتن لە ماساچۆسیتس خەوەردا کە وەگەرد راپۆرتە فرەیل لەباوەت دەنگە رممە و لەرزینە زەوی، هیچ داواکارییگ ئەرا فریاکەفتن کە پەیوەندی داشتوود وە رویداوەگە توومار نەکریایە، و هیچ هەڕەشەیگ ئەرا بیوەیی گشتی نییە.