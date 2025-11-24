هەڵپوقیان گڕکانی گەورەیگ لە ئەسیوپیا و ئەور دویەکەڵ نیمچە دوورگەی عەرەبی پووشێد

شەفق نيوز- ئەدیس ئەبابا

ئەسیوپیا، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، هەڵپوقیان گڕکانی گەورەیگ لە کویەی "هايلی جوبی" لەناو زەنجیرەی کویەیل ئیرتا لە ناوچەی داناکیل وەخوەی دی.

ئەو گڕکانە لە ساعەت 8:30 شەوەکی وە وەخت وڵاتەگە دەسوەپی کرد، کە گڕکانەگە وە نزیکەی 15 لە باشوور خوەرھەڵات گڕکان ئیڕتا دویرە، کە گڕکانیگ باوە و هەمیشە گورجە، و هەڵپوقیان گڕکانەگە ستوین خوەڵەکوو گەپیگ دروس کرد تا 10 و15 کیلۆمەتر بەرزەو بوی، و رەسیە بەشەیلیگ لە باشوور خوەرئاوای نیمچە دوورگەی عەرەبی.

داتایەیل مانگەیل دەسکرد نشان دان بڕەیلیگ گەورە لە گاز دووانەی ئۆکسید کبریت تەکان دەێد.

جی باسە کە گڕکان هایلی جوبی لە هەزاران ساڵ گوزەشتە هەڵپوقیان توومار نەکردگە، وەلێ توومارەیل میژووقی ناوچەی داناكيل هەمیشە کەمە، و خوەنستن جیولۆجی هەر سنووردارە لەوەر سەختی زەوی و زار ناوچەگە، و ئەو رەوشەیل سەختە کە بویەسە سەختترین ناوچەیل جیهان کە ئەرا جا ژیان نەگونجیاس.