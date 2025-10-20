‏هەواڵگێری لوبنانی دوو رفیاگ عراقی لەبان سنوور سوریا ئازادکەن

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏فەرماندەیی سوپای لوبنان، ئمڕوو دووشەممە، ئازادکردن دوو رفیاگ عراقی راگەیان، لە سنوور سوریا و لوبنان.

‏فەرماندەیەگەلە بەیاناامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ئەنجام زنجیرە ئۆپراسیۆنیگ چەودێری هەڵکوتان ووەدویاچگ ئەمنی وە ئامانج ئازادکردن دوو عراقی رفیاگەیل (ع.ج.) و(ا.ش.)، وەڕێوەبەرایەتی هەڵواڵگێری توەنست لەناوچەی پرۆژەیل ئەلقاع لەبان سنوور لوبنان و سوریا رزگاریان بکەێد".

‏وتیش "رفیاگەیل لە 1ی ئەیلول 2025 لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی رافیچ حەریریەوە کیشیانە و بریانەس ئەرا سوریا، رفێنەرەیل داوای پویل کردنە ئەرا ئازادکردنیا، و وەڕێوەبەرایەتیەگە ئەو دوو کەسە (ع.ح. و م.خ) وە توومەت رفانن دەسگیرکرد.

‏