هۆنگ کۆنگ.. کوشیان و زەخمداری 35 کەس وە ئاگر ناو کۆمەڵگەیگ نیشتەجیبوین (ڤیدیۆ)

میدیایەیل راگەیانن لە هۆنگ کۆنگ، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان 13 کەس و زەخمداری 22 کەس ترەک لە ئەنجام هیزگردن ئاگریگ لەناو کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین "وونگ فوك كورت" لە شاریگ کناراو دەریای چین باشووری.

گرتەیل نشان کەن ئاگر هیزگرێد و دویکەڵ و بەرزی بیناگە هەڵسێد.

میدیایەیل راگەیانن ناوخوەیی وتن: ئاگرەگە لە چووەیل خەیزەران لە تەیمانەی دەیشت شوینەگە لە کەرت تای بو لە شارەگە.

پولیس وت: بڕیگ ئاگاداری لە کەسەیلیگ وەرگرد کە لەناو بیناگە گیر هاتنە.

بەشیگیش لە ئەندامەیل وەرگری شارستانی مەوقەی تەقەلای کپەوکردن ئاگرەگە لەناو ئەو تاوەر 31 قاتیە تویش زەخمداری هاتن.

وەڕیەوبەرایەتی کپەوکردن ئاگر ئەرا ئاژانس رۆیتەرز وت: مەزەنەی شمارەی ئەو کەسەیلە نیەزانێد کە هیمان هانە ناو بیناگە.