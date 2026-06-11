هیندستان کوشیان ٣ دەریاوان وە گورزیگ ئەمریکی زەبان نەفتهەڵگریگ لە هورمز راگەینێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

هیندستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان کە سێ لە دەریاوانەیلی کوشیانە لەئەنجام پەلاماریگ ئاسمانی ئەمریکی کە نەفتهەڵگریگ لە کەنداو عومان کردە ئامانج، وە دووپاتکردن پیشکەشکردن ناڕەزایەتییگ فەرمی لەبان ویلایەتە یەکگرتگەیل لەباوەت ئی رۊداوە.

یەیش دۊای راپۆرتیگ تێد کە دەسەی بازرگانی دەریایی بەریتانی وەریگردگە لەباوەت رۊداویگ لە دویری 21 میل دەریایی لە باکوور خوەرھەڵات شار "سەحار" عومانی.

دەسەگە، وەپای ئەوەگ میدیایەیل ڕاگەیانن بڵاوی کردن، وت کە دەسەڵاتە ناوخۆییەیل خەوەر دانە لە هیزگردن ئاگریگ لە ژوور بزوێنەرەیل نەفتهەڵگریگ لەو ناوچە، وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر لەباوەت مدووەیل رۊداوەگە یا بڕ زەرەدەیلی.

دەسەڵاتە ئەمریکییەیل هێمان هیچ لێدوانیگ فەرمی لەباوەت توومەتەیل هیندستان نەیانە، لە وەختیگ لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا زانستن لایەنەیل ئی رۊداوە کە لە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوە دەریاییەیل ئ نەفت لە ناوچەگە رۊداگە.

ئی پیشهاتەیلە لە وەختیگ تێد کە بازنەی جەنگ لەناوەین واشنتۆن و تاران فراوانەو بوود، دۊای گورزەیل نوو ئەمریکا کە شوینەیلیگ لەناو ئیران کردە ئامانج، و راگەیانن ئیران ئەرا بەسانن گەروو هورمز لە وەرانوەر چۊلەی کەشتییە بازرگانییەیل و نەفتهەڵگرەیل، لە ناوڕاس رخەیل لە چگن ئاڵووزییەگە وەرەو بنکەیل ئەمریکی لە کەنداو و ناوچەگە.