‏هیندستان.. زریان 90 کەس لە باکوور وڵاتەگە کوشێد

شەفەق نیوز ـ نیودلهی

‏وەرپرسیگ لە ولایەت ئەوتار برادیش هیندستان، ئمڕوو پەنجشەممە، وت وەلای کەم 90 کەس گیان لەدەسدان وە زریان تونیگ کە واران وەگەردی بویە دایەس لە ولایەتیگ کە زیاترین دانشتگ دیرێد لە هیندستان، وەپای ئاژانس رۆیتەرز.

‏وینە تەلەفزیۆنییەیل نیشان دەن گەردەلوولەگە دار و تابلۆ ڕیکلامییەکیل لە بنەو هەڵکەنينە، کە دویەکە چوارشەممە هەڵکرد و بویە مدوو کەفتنیان وەبان چەن ماشینیگ و گردەوبوین شکیاگەیل لە لیو جادە.

‏ئەو وەرپرسە کە نەتواست ناوی ئاشکرا بوود، وت: "نزیکەی 89 کەس وە مدوو گەردەلوول و هەور و تریشقە و رویداوە پەیوەنیدارەیل وە واران کوشیانە".

‏وەرپرسیگ لە بەش وەهاناچگن لەو ویلایەتە ئەرا رۆیتەرز باس لەوە کرد کە بەشیگ لە گیانلەدەسداینەیل وە مدوو کەفتن دار و دیوار ماڵەیل بویە، و هیچ وردەکارییک لەبان تەقەلایەیل رزگارکردن نەفت.

