‏هێزە ئەمنییەيل بەحرەین ٤ کەسی وە توومەت "سیخوڕیکردن ئەرا ئیران" دەسگیرکردن

‏شەفەق نیوز - مەنامە

‏وەزارەت ناوخوەی بەحرەین، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن چوار کەس بەحرەینی و دیاریکردن کەس پەنجەم راگەیان کە ئەرا دەیشت وڵاتەگە چگە، وە تومەت سیخوڕی کردن ئەرا ئیران.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە میدیایەیل بەحرەینی بڵاوی کردنە باس لەوەگ کرد کە ئەو چوار هاووڵاتییە دەسگیر کریانە، دەس داشتنە لە سیخوڕی کردن ئەرا "سوپای پاسداران" ئیران لە ری دەسەی تیرۆریستی کە لەناو ئیران نیشتەجێن.

‏هەمیش دەرکەفت کە یەکیگ لە دەسگیرکریایەیل وەپای داواکاری رێکخریاگ و وە دەسمیەتی ئەوانەگ تر، وینە و شوین (رویداوەیل) ئەرا شوینەیل گرینگ و هەستیارەیل شانشینەگە گردیە

‏بەڕێوەبەرایەتی گشتی لێکۆڵینەوە و بەڵگەی تاوان دیاریکرد گشت رێکارەیل یاسایی هەوەجەکریاگ گیریاسە وەر و دەسگیرکریایەیل ئەرا داواکاری گشتی کل کریانە.

‏وەزارەت ناوخوەی بەحرەین دیاری کردبوی ئەرا دەسگیرکردن شەش کەس کە وینە و ڤیدیۆ دەربارەی شوینەوارەیل پەلامارەیل ئیران بڵاو کردوین.