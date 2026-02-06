هیزەیل پاکستان 24 چەکدار نزیک سنوور ئەفغانستان کوشن

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

سوپای پاکستان، ئمڕوو جمعە، کوشتن 24 چەکدار لە نزیک سنوور ئەفغانستان راگەیان.

سوپای پاکستان لە بەیاننامەیگ وت: سەربازەیل وە پاڵپشتی کۆپتەرەیل جەنگی پەلامار حەشارگەیل چەکدارەیل تاڵیبان لە دوو شوین لە هەرێم بەختخوا لە باکوور خوەرئاوای وڵات دان.

بەیاننامەگە دووپاتیش کرد لە کوشیان 24 چەکدار لەلای کەمەو لە تەقەکردن لەو دوو شوینە.

هەرلیوا، وەرجەیە سوپای پاکستان تاڵیبان وەرەو ئەفغانستان دەڵەکدا، لە زەنجیرەیگ لە پەلامارەیل لە ساڵ 2014، وەلێ دووارە لەناو پاکستان دویای کەفتن کابوڵ وەدەس تاڵیبان.

ئی ئۆپراسیۆنە دویای یەی رووژ لە راگەیانن وەڕیەوبەرایەتی پەیوەندیەیل گشتی لە سوپای پاکستان تیەێد کە هیزەیل ئەمنی وە سەرکەفتن ئۆپراسیۆن شکانن فیتنە 1 رەسانە پایان، کە 216 چەکدار لە چەن رویوەڕویبوینیگ کوشت.

وەرانەور ئەوە، 36 کەس گیانیان لەدەسدان، ژن و مناڵ لەناویان بوی، بیجگە 22 کوشیان لە ئەندامەیل هیزەیل ئەمنی لەو ئۆپراسیۆنەیلە.