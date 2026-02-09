هیزیگ ئیسرائیلی وەرپرسیگ ئیسلامی لە باشوور لوبنان رفنێد

شەفەق نيوز- بەيروت

کۆمەڵەی ئیسلامی لە لوبنان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە هیزیگ ئیسرائیلی وەخت شەفەق ئەرا ناو ناوچەی هباریە لەی قەزای حاسبیا باشوور وڵات دزە کرد، و یەکیگ لە وەرپرسەیلی رفانیە.

لە بەیاننامەیگ وت: هیزیگ ئیسرائیلی وەخت شەفەق ئەرا ناوچەی هباریە لە باشوور لوبنان دزە کرد و یەکیگ لە وەرپرسەیلی رفان، وەبی ئاشکراکردن ناو ئەو وەرپرس رفیایە.

کۆمەڵەی ئیسلامی لە لوبنان رێکخریاییگ سیاسییە وە مەرجعیەی سوننە، لە شەسەیل سەدەی گوزەشتە دامەزریا وە و کاریگەری ئیخوان موسلیمین.

ئەو کۆمەڵە ئامادەبوینیگ سیاسی و میللی لە چەن ناوچەیگ لوبنان دیرێد، و باڵیگ سەربازی وەناو هیزەیل فەجر دیرێد و لە ماوەیل جیاجیا بەشداری لە جەنگ وەرانەور ئیسرائیل کردگە، وەتایبەت لە باشوور لوبنان.