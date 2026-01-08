هیزگردن ئاگریگ ویرانکەر بوودە مدوو چووڵکردن چەن شارۆچکەیگ لە باشوور ئوسترالیا
شەفەق نیوز/ کانبێرا
ئڕوو پەنجشەممە، دانیشتگەیل ویلایەت ڤیکتۆریا لە ئوسترالیا ناچاربوین ماڵەیلیان چووڵبکەن، وە مدوو هیزگردن ئاگریگ کە لە کۆنترۆل دەرچگە لە دارسان و دەشتایەیل ناوچەگە، و دەسەڵاتدارەیل هووشداری دەن هاتێ تا سوو جومعە بارودۆخەگە بەدترەوبوود بڕەسێد ئەرا ئاست "کارەساتبار".
دوو ئاگر گەورەگە لە ناوچە دارستانییەیل نزیک شارۆچکەیل لۆنگوود و واڵوا بەردەوامە، لە وەختیگ پلەیل گەرما لە بڕیگ ناوچەی ویلایەتەگە ئاست ٤٠ پلەی سیلیزییان رەدکردیە.
وەپای "رۆیتەرز" دەسڵاتدارەیل راگەیانن "ئاگرەگە بویەسە مدوو ویرانکردن دوو دامەزراوە و مەزەنەکرێ وەردەوام بوود لە بڵاوبوینی تا سوو جومعە وەرد بەرزەوبوین پلەی گەرمی زیایبوین وا".
ئاگرەگە دەیان هەزار دۆنم زەوی سزانییە و بویەسە مدوو ئاڵشتکاری لە کەشوهەوا، هەر وەی مدووە دەسەڵاتدارەیل دانشتگەیل دەیان شارۆچکەی دەوروبەر ناوچەگە ئاگادار کردنە بایەت ماڵەیلیان چووڵ بکەن.
وتیش، "رخداری ئاگرەگە سوو رەسێد ئەرا ئاست کارەساتبار کە بەرزترین ئاستە" وتیش " دوو ئاگرەگە رخداری راسی وەبان گیان و مولکیان دروسکردیە".