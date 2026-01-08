‏هیزگردن ئاگریگ ویرانکەر بوودە مدوو چووڵکردن چەن شارۆچکەیگ لە باشوور ئوسترالیا

شەفەق نیوز/ کانبێرا

‏ئڕوو پەنجشەممە، دانیشتگەیل ویلایەت ڤیکتۆریا لە ئوسترالیا ناچاربوین ماڵەیلیان چووڵبکەن، وە مدوو هیزگردن ئاگریگ کە لە کۆنترۆل دەرچگە لە دارسان و دەشتایەیل ناوچەگە، و دەسەڵاتدارەیل هووشداری دەن هاتێ تا سوو جومعە بارودۆخەگە بەدترەوبوود بڕەسێد ئەرا ئاست "کارەساتبار".

‏ دوو ئاگر گەورەگە لە ناوچە دارستانییەیل نزیک شارۆچکەیل لۆنگوود و واڵوا بەردەوامە، لە وەختیگ پلەیل گەرما لە بڕیگ ناوچەی ویلایەتەگە ئاست ٤٠ پلەی سیلیزییان رەدکردیە.

‏وەپای "رۆیتەرز" دەسڵاتدارەیل راگەیانن "ئاگرەگە بویەسە مدوو ویرانکردن دوو دامەزراوە و مەزەنەکرێ وەردەوام بوود لە بڵاوبوینی تا سوو جومعە وەرد بەرزەوبوین پلەی گەرمی زیایبوین وا".

‏ئاگرەگە دەیان هەزار دۆنم زەوی سزانییە و بویەسە مدوو ئاڵشتکاری لە کەشوهەوا، هەر وەی مدووە دەسەڵاتدارەیل دانشتگەیل دەیان شارۆچکەی دەوروبەر ناوچەگە ئاگادار کردنە بایەت ماڵەیلیان چووڵ بکەن.

‏وتیش، "رخداری ئاگرەگە سوو رەسێد ئەرا ئاست کارەساتبار کە بەرزترین ئاستە" وتیش " دوو ئاگرەگە رخداری راسی وەبان گیان و مولکیان دروسکردیە".

