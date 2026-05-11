هیزگردن ئاگریگ لەناو فڕۆکەیگ کە وەرپرسەیل نەتەوەیی هەڵگردگە مەوقەی نیشتنەوی

شەفەق نیوز - کاتماندو

دەسەڵاتەیل نیپاڵی خەوەردان کە ئاگریگ بۊچگ لەناو گەشتیگ سەروە کڕەیل ئاسمانی تورکی هیزگرد، کە بویە هووکار نیشتنەوی وە شیوەیگ ناچاری، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، لە کاتماندوی پایتەخت وڵاتەگە، و شمارەیگ لە وەرپرسەیل نەتەوە یەکگرتگەیل لەناو گەشتیارەیلی بوینە.

رویداوەگە بویە هووکار بەسانن فڕۆکەخانەگە ئەرا ماوەی سەعاتیگ تا کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە جیوەجی کریا، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل دووپات کردن کە فرۆکەگە لە جۊر ئیرباس 333 بویە و لە ئیستەنبوڵەو هاتگە و 278 گەشتیار هەڵگردگە، بیجگە لە 11 ئەندام ستافەگە.

راجکومار سیلاواڵ ئەفسەر لە ئەمن فڕۆکەخانەگە، لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس ANI هیندی ئاشکرا کرد کە تیمەیل فریاکەفتن دەسوەجی دۊای رویداوەگە دەسوەردان کردنە، و دیاری کرد کە گەشتە تورکییەگەی TK 726 لە ئیستەنبوڵەو وەرەو کاتماندو چیاد، و یەکیگ لە تایەرڵیلی لە وەخت نیشتنیەو ئاگر گردگە، و کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە وە وەکارهاوردن ماشینەیل ئاگرکپەوکردن جیوەجی کریا، لە وەختیگ دراوردن گشت گەشتیارەیل وە بیوەی جیوەجی کریا.

وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل، تەقینەوی یەکیگ لە تایەرەیل بویەسە هووکار هیزگردن ئاگرەگە لە نزیک بەش خوارین فڕۆکەگە، هەرلیوا بید ئۆپریتی فڕۆکەوان، کە لە وەخت رویداوەگە لە نزیک فڕۆکەخانەگە بویە، خەوەردا کە دۊکەڵ و بڵوزنە لە نزیک شوین ئامرازەیل نیشتنەو و بزوێنەرەگە دۊای تەقینەوی تایەرەگە دیە.