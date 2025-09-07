هیزگردن ئاگر لەناو بارەگای سەرۆکایەتی وەزیرەیل ئۆکرانیا

شەفەق نيوز- کیێڤ

میدیایەیل ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە هیزگردن ئاگریگ لەناو بارەگای سەرۆکایەتی وەزیرەیل لە کیێڤ پایتەخت، وەگەرد راپۆرتەیلیگ باس کەفتن درونیگ کەن لەبانی.

کویخای کیێڤ فيتالي كليتشكو لەبان سۆشیال میدیا نویسان: ئاگر لەناو بینایگ حکومەتی لە ناوچەی بيشيرسكي هیزگرد، لە ئەنجام وەخوارخستن درۆنیگ، و وەرگری شارستانی پەسا لە شوین رویداوەگە کار کەێد.

پارچە ڤیدیۆیلیگ نشان دان دویکەڵ لەبان بینای سەرۆکایەتی وەزیرەیل بەرزەو بوود وەکەێد بڵویزەی ئاگر لە ڤەواسەگەو یا لە قات بانین.

پەرلەمانتار ئۆکرانی ياروسلاف جيليزنياك لەبان "تیلیگرام" وت: قاتەیل بانین لە بیناگە نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل و هۆڵ گردەوبوین حکومەت و قاتیگ هونەری هاناوی.

وەگورەی میدیایەیل ئۆکرانی، کیێڤ دویەشەو کەفتە وەر گورزەیل ئاسمانی خەسیگ، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە چەن شوینیگ لە شارەگە.

دویەشەو گورزەیل ئاسمانی لە چەن شوینیگ ترەک لە وڵاتەگە توومار کریا، کە شار كريفوی روگ پەلامار مووشەکی وەبان دامەزراویگ پیشەسازی و یەکیگ لە ژیرخانەیل وەخوەی دی، بیجگە پەلامار درۆنەیل.

لە شار كريمنشوگ دەنگ رممەی فرەیگ هەڵسیا کە دەسەڵاتەیل ناوخوەیی خەوەردان لە پەلاماریگ وەبان دامەزراویگ، هەمیش وەبان پیەڵیگ لەبان چەم دنيبر کە بویە مدوو بەسیانی، و شار ئۆدیسا کەفتە وەر پەلامار خەسیگ وە درۆن.