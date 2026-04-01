‏هیزگردن ئاگر گەپیگ لە فڕۆکەخانەی کوێت لە ئەنجام ئامانجگردن تانکییەیل سزەمەنی وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان

2026-04-01T06:35:23+00:00

شەفەق نیوز- کوێت

‏دەسەڵاتەیل کوێتی، ئمڕوو چوارشەممە، رایانگەیان  ئاگر گەپیگ لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت هیزگرد، ئەوەیش لە ئەنجام ئامانجگردن تانکییەیل سزەمەنی لەناو فڕۆکەخانەگە وە لایەن ئیرانەو، و دیاری  وە هەبوین زەرەد ماددی کردن.

‏ئاژانس خەوەری کوێتی (کۆنا) لە زوان عەبدوڵڵا راجحی، قسەکەر دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی گواستەوە  وت: "فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کەفتیەسە وەر پەلامارەیل ئاشکرای فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە لایەن ئیران و ئەو گروپە چەکدارەیلە ک پاڵپشتییان کەن، تانکییەیل سزەمەنی لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کە سەر وە کۆمپانیای دابینکردن سزەمەنی فڕۆکەی کوێتی (کافکۆ)یە کریانە ئامانج، یەیش بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ لە شوونەگە".

‏وتیش: "تیمەیل فریاگوزاری دەسوەجی دەسکردنە وە مامەڵەکردن وەگەرد رویداوەگە و وەپای راپۆرتە سەرەتاییەیل زەرەدگە تەنیا ماددییە بێ ئەوەگ هیچ زەرەدیگ گیانی بوود".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon