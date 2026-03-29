هیز دەریایی ئیران: "ئەبراهام لینکۆڵن" ها ژیر چەو و وەڵاممان یەکلاییکەرە ئەرا هەرکە برەسێدە مەودای ئاگر

شەفەق نیوز - تاران

ئەدمیراڵ شەهرام ئیرانی، فەرماندەی هیزەیل دەریایی لە سوپای ئیران، دووپات کرد کە جویلەیل هەڵگر فڕۆکەیل ئەمریکی ئەبراهام لینکۆڵن، ها ژیر چەودیاری، و دیاری کرد کە هەرکە برەسێدە ناو مەودای ئاگرمان وەڵاممان یەکلاییکەر بوود.

ئیرانی وت: وڵاتەگەی وە نزیکەو چەودیاری جویلەیل هەڵگر فڕۆکەیل ئەمریکی ئەبراهام لینکۆڵن لە ناوچەگە کەێد.

وتیش: گشت شوون و جویلەیل فڕوکەهەڵگرەگە و داواکاریەیلی لە وڵاتەیل ناوچەگە خریەسە ژیر چەودیارییگ ورد و یەکسەر، و دووپات کرد کە "هەرکە رەسێدە ناو مەودای ئاگر ئیرانی، وەڵام دریەێدەو و تووڵەی خوین شەهیدەیل لەلییان سەنریەێد".

ئیرانی دووپات کرد، کە "خوەرهەڵات تەنگەی هورمز و دەریای عومان ها ژیر کۆنترۆڵ تەواو هیزەیل دەریایی ئیرانی"، و دووپات کرد لەبان "ئامادەیی هیزەیلی ئەرا رەفتارکردن وەگەرد هەر پەرەسەنینیگ مەیدانی لە ناوچەگە.