هەزار گەشتیار لە لوتکەی ئەڤرێست گیرکەن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وە مدوو ئەو وەفر وارینە کە سەرەتای ئێ هەفتە ناوچەگە گردیەسەو، نزیکەی هەزار گەشتیار لە لوتکەی ئەڤرێست گیرکردنە.

میدیایەیل چینی راگەیاندنە، لە رووژ شەممەو شەپوول وەفروارین خەسیگ لوتکەی ئەڤرێست گردیە و مەودای ئیسفاکردن ئەرا مەتریگ داوەزیاس.

دیاریکرد، مەوقەی دەسوەپیکردن شەپوولەگە هەزار گەشتیار لەورابوین، وەمدوویەو ری لەلیان بەسا و وەفر فرەیگ لەچادرەیل پووشانیە نەتوەنن بانەخوار و نە تیمەیل فریاگوزاریش توەنن بڕەسنە شوینەگە.