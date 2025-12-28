‏هەزاران فەلەستینی وە مدوو دڕیان چادرەیل بی پەناگە مەنن

‏شەفەق نیوز - غەزە

‏میدیا فەلەستینییەیل، ئمڕوو یەکشەممە راگەیانن، شمارەی فرەیگ لە چادرەیل ئاوارەیل لە ناوچە جیاوازەیل کەرت غەزە وە مدوو واران وارین رفت و ئەو نزمەپاڵەپەستۆیە هەواییە ناوچەگە گردیەسەو، ژیر ئاو کەفتنە.

‏ سەرچەوەگە راگەیان "چادرەیل کویەنە وەرگەی تونی وا نەگردیە، بویەسە مدوو دڕیانیان و هەڵکەنیان بڕیگیان خێزانەیل وە تەواوی پەناگە مەنن".

‏هەمان سەرچەوە دیاریکرد "فەلەستینیەیل لە غەزە تویش بارودۆخ مرۆیی فرە سەختیگ بوینە، لەناوەین بانگەوازەیل ئەرا وەهاناچگن وەردەوامەیل ئەرا فریاگوزاری و هەوەجەیل سەرەکی وەردەوامە".

‏لەلای ترەک، کەناڵ "سکای نیوز عەرەبی" بڵاویکرد کە "توپخانیل ئیسرائیل ناوچەیل باکوور کەرت غەزە تووپواران کردنە، هاوکات ماشینەیل سەربازیی ئیسرائیل تەقە فرەیگ کردیە لە وەخت چگنە نوا وەرەو ناوچەی عامودی لە باکوور کەرت غەزە لە چوارچمگ ئەوەگ وە (کڕ زەرد) ناسرێد."

