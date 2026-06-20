هەرچەن رێککەفتن وسانن جەنگە.. پەلامارەیل ئیسرائیلی لەبان باشوور و ناوڕاس لوبنان وەردەوامە

شەفەق نیوز - بەیرووت

شەوەکی ئمڕوو شەممە، پەلامارەیل ئیسرائیلی لەبان ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور و ناوڕاس لوبنان وەردەوام بۊ، کە بۊە مدوو بەرزەوبۊن ئامار قوربانییەیل ئەرا پەنج کوشیاگ لە شەو دۊکەو، وەپای ئامارەیل فەرمی لوبنانی.

میدیایەیل راگەیانن لوبنانی خەوەردان کە پەلامارەیلە شار نەبەتیە و ناوچەیل کەفەرتەبنیت و نەبەتیەی فووقا و کەفەرڕومان لە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج، هاوەخت وەگەرد دووارەبۊن تووپواران لەبان ناوچەیلیگ لە قەزای نەبەتیە.

میدیایەیل راگەیانن وتنیش کە فڕۆکەیل ئیسرائیلی زنجیرەیگ پەلامار نوو لەبان ناوچەیل باشوور لوبنان ئەنجام دان، لە وەختیگ پەلامارەیلیگ ترەک رەسینە ناوچەی لبایا لە ناوچەی بیقاع خوەراوا لە ناوڕاس وڵاتەگە.

لەی چوارچیوە، سەرچەوەیلیگ فەرمی لوبنانی بەرزەوبۊن شمارەی کوشیاگەیل لە پەلامارەیل ئیسرائیلی کە لە سەعاتەیل شەو جیوەجی کریانە ئەرا پەنج کەس راگەیانن.

میدیایەیل راگەیانن لوبنانی، ئیوارەی دۊکە جمعە، خەوەردان لە کوشیان دوو کەس لە پەلاماریگ وە فڕۆکەیگ بی فڕۆکەوان لە باشوور لوبنان دۊای چگن رێککەفتن وسانن تەقەکردن ئەرا بوار جیوەجیکردن، هاوەخت وەگەرد وەرگردن پەیوەندییگ تەلەفۆنی لەلایەن سەرۆک کۆمار جۆزێف عەون لە وەزیر دەیشت ئەمریکی مارکۆ ڕۆبیۆ، کە دووپات کرد لەبان پاڵپشتیکردن ویلایەتە یەکگرتگەیل لە لوبنان و کارکردن ئەرا ودیهاوردن ئاسایش و ئارامی لەناوی.

ناوەند ئۆپەراسیۆنەیل فریاکەفتن تەندروسی لە لوبنان دۊکە راگەیانۊد کە ئەو پەلامارە خەسەیل ئیسرائیل کە ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور لوبنان و بیقاع لە نیمەشەو پەنجشەممە تا دۊای نیمەڕووی دۊکە جمعە کردنە ئامانج، وەپای ئاماریگ تازەوکریاگ، بۊنەسە مدوو کەفتن 47 قوربانی و 97 زەخمدار، کە شمارەیگ گەورا لە مناڵ و ژن لەناویانە.