هەرچەن جەنگ وسیاسەو.. هەزاران تەرم لە ژیر رمیاگەیل گیر هاتنە

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

قسەکەر دەزگای وەرگری شارستانی لە غەززە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە نزیکەی دە هەزار شەهید هیمان هانە ژیر رمیاگەیل بینا ویرانکریایەیل لە جویراجویر شوینەیل کەرت غەززە.

وتیش: دراوردن تەرمەیل فرە سەختە و دەسوەردان لایەنەیلیگ خوازێد.

دیاری کرد کە دراوردیان ئامێر و ئامرازەیل سەنگین خوازێد کە وەرگری شارستانی لە وەخت جەنگەگەو نەیرێدەی، دیاری کرد کە هەرچەن ئاگربەسی بویە، وەلێ هیچ چشتیگ ئاڵشت نەویە، و هیمان توانایەیل سنووردارن کە وەپی نیەکریەێد کارەیل مینەکردن و رزگارکردن وەشیوەیگ کارا تەواو بوون.

وەرگری شارستانی لیست درویژیگ لە ناو ئەو قوربانیەیلە دیرێد کە هیمان هانە ژیر رمیاگەیل، کە دەزگاگە رووژانە لاڵکیان زیاندار وەپی رەسێد لەو خیزانەیلە لە غەززە، کە لە چارەنویس کەسوکارەیل بیسەروشوینیان پرسن.

وتیش: شار غەززە وە تەنیا نزیکەی چوار هەزار قوربانی لەژیر رمیاگەیل دیرێد، بیجگە گەڕەکەیل تەل هەوا و زەیتوون کە تا ئیسە تیمەیل نەتوەنست ئەرایان بڕەسن، لەوەر ئەو ویرانکاری گەورە و رخباری کارکردن لەو ناوچەیلە.