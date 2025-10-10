هەرچەن "ئاگربەسی" بویە.. کوشیان و زەخمداری 10 چەکدار لە ئەنجام تەقەکردن ناوەین "هەسەدە" و هیزەیل حکومەت

شەفەق نيوز- دیمەشق

ناوچەیل خوەرھەڵات سوریا، ئمڕوو جمعە، وەردەوەردەی نوویگ ناوەین هەسەدە و هیزەیل حکومەت سوریا وەخوەیان دین، هەرچەن هەردوگلا وەرجە دوو رووژ ئاکربەسی راگەیانن.

هەسەدە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان باڵەیل سەروە حکومەت سوریا لە یەکیگ لە خاڵەیل لە ئاوای "مرات" لە ناوچەی هەفت ئاوای خوەرهەڵات دێر زۆر وە فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان کەفتنە وەر پەلامار، کە بویە هوکار کوشیان یەکیگ لە هیزەیلی و زەخمداری نۆ کەس ترەک.

وتیش: هیزەیلی وەڵام سەرچەوەیل ئاگرەگە دان، و شوینەیل هیزەیل سوریا لەو دیم چەم فورات کردنە ئامانج.

وەرانەور ئەوە، وەزارەت وەرگری سوریا، دویەکە پەنجشەممە، توومەتبار هەسەدە کرد وە شکانن ئاگربەسی، و شوینەیل سوپای سوریا لە دەورگرد بەنداو تشرین خوەرھەڵات حەلەب کردیەسە ئامانج، کە بویە مدوو کوشیان سەربازیگ و زەخمداری بڕیگ.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل هەسەدە زیاتر لە دە گلە لە ماوەی دوو رووژ ئاگربەسی شکانن، و وەردەوام بوین لە جیوەجیکردن کارەیل قەڵغانکردن لە خوەرھەڵات حەلەب، وتیش: پەیوەندییەیل گاڵداین توومار کریاس کە داوای پەلاماردان سوپا و هیزەیل ئەمنی لەناو شار حەلەب دەن.

رووژ سێشەممەی گوزەشتە، مورهف ئەبو قەسڕە وەزیر وەرگری سوریا رەسین ئەرا ئاگربەسی وەگەرد مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە راگەیان.