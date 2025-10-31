"هچانەگە رەسیە پایان".. ئەکسیۆس: ئیسرائیل 24 ساعەت دەێدە حەماس ئەرا چووڵکردن غەززە

"هچانەگە رەسیە پایان".. ئەکسیۆس: ئیسرائیل 24 ساعەت دەێدە حەماس ئەرا چووڵکردن غەززە
2025-10-31T06:14:06+00:00

شەفەق نيوز- واشینتۆن 

سایت ئەکسیۆس لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: ئەوەسا ئیسرائیل لەناو غەززەو کار کەێد دژوە ئامانجەیل بزووتنەوەی حەماس، دویای تەواوبوین هچانەگە، دویەشەو پەنجشەممە.

 سایت ئەکسیۆس لە زوان ئەو وەرپرس ئەمریکیە وت: لە ساعەت 8 ئیوارە ئەو مەوقەی دیاریکریاگە تەواو بوی، و ئەوەسا ئیسرائیل لەناو ناوچەیل کۆنترۆڵکردنی کار کەێد دژوە ئامانجەیل بزووتنەوەی حەماس.

وتیش: ئاگادار حەماس کریا کە 24 ساعەت دیرێد تا ئەندامەیلی لەو ناوچە لە پشت کڕ زەرد غەززە دەرکەێد.

ئەو وەرپرس ئەمریکیە وتیش: دویای ئەوە، ئیسرائیل وەزوور ئاگربەسی لەناو کەرت غەززە چەسپنێد، دیاری کرد کە دویای هچانەگە ئیسرائیل لەناو ئەو ناوچەیلە کار دژوە ئامانجەیل حەماس کەێد.

