"هچانەگە رەسیە پایان".. ئەکسیۆس: ئیسرائیل 24 ساعەت دەێدە حەماس ئەرا چووڵکردن غەززە
شەفەق نيوز- واشینتۆن
سایت ئەکسیۆس لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: ئەوەسا ئیسرائیل لەناو غەززەو کار کەێد دژوە ئامانجەیل بزووتنەوەی حەماس، دویای تەواوبوین هچانەگە، دویەشەو پەنجشەممە.
سایت ئەکسیۆس لە زوان ئەو وەرپرس ئەمریکیە وت: لە ساعەت 8 ئیوارە ئەو مەوقەی دیاریکریاگە تەواو بوی، و ئەوەسا ئیسرائیل لەناو ناوچەیل کۆنترۆڵکردنی کار کەێد دژوە ئامانجەیل بزووتنەوەی حەماس.
وتیش: ئاگادار حەماس کریا کە 24 ساعەت دیرێد تا ئەندامەیلی لەو ناوچە لە پشت کڕ زەرد غەززە دەرکەێد.
ئەو وەرپرس ئەمریکیە وتیش: دویای ئەوە، ئیسرائیل وەزوور ئاگربەسی لەناو کەرت غەززە چەسپنێد، دیاری کرد کە دویای هچانەگە ئیسرائیل لەناو ئەو ناوچەیلە کار دژوە ئامانجەیل حەماس کەێد.