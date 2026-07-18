هویردەکارەیل پەلامارەیل ئیران وەبان کوەیت و بەحرەین و ئوردن
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان پەلامارەیلگ جیوەجیکردیە بنکەیل سەربازی و لۆجستی ئەمریکی لە کوەیت و بەحرەین و ئوردن کردە ئامانج، لە وەختیگ سوپای کوەیت پشتڕاسی کرد وەگەرد پەلامارەیل مووشەکی و درۆنەیل یەیش هاوکات بویە وەگەرد راپۆرتەیلێ باس لە زەخمداربوین سەربازەیل ئەمریکی لە ئوردن کەید.
سوپای پاسداران ئیران لە بەیاننامەیگ وت؛ پشتگیری سزەمەنی ئەمریکی لە بەندەر ئەحمەدی لە کوەیت وە ئامانجگردنە وەرد ناوەن جیگیربوین فرۆکە جەنگیەیل ئەمریکا لە بنکەی شێخ عیسا لە بەحرێن.
وتیش، هێزەیل ناوەن داتایەیل هەواڵگێری سەر وە وڵاتە یەکگرتگەیل لە بەحرین لەناودانە، دیاریکرد ناسریاگە وە "بتلکو" هەمیش لەناوداین ناوەن هشارە و پەیوەنیەیل لەناودانە.
لە ئۆردن، دەزگا راگەیاننەیل ئیران خەوەردان، سوپای ئیران لەری درۆنەیل دامەزراوەیل سەر وە سوپای ئەمریکا لە بنکەی ئەزرەق وەئامانجگردنە، لەوەختیگ لە راپۆرتەیل راگەیانن باسکرێد لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە دەوروگەرد بنکەگە، و سوپای ئۆردن وەخوارکەفتن 10 مووشەک ئیرانی راگەیان کە زەوی شانشینەگە وە ئامانج گردیە.
لە وەرانوەر، دەزگا راگەیاننەیل لە وەرپرسەیل ئەمریکی راگەیانن، شمارەیگ سەرباز ئەمریکیزەخمداربون وە وەئامانجگردن دامەزراوەیل سەربازی ئەمریکی لە پەلاماردانەیل ئیران وەبان دوو بنکە لە ئۆردن لەماوەی ئێ هەفتە.
لە وەرانوەر، شمارەیگ لە ناوچەیل ئیران دویەشەو جومعە وەبان شەممە، زنجیرە تەقینەوەیل نوویگ وەخوەی دی ، لەناویان پەنج گورز لە دەوروگڵرد شار یەزد ناوڕاس ئیران ژنەفیاس، و پەلامارداین مووشەکەیل ئەمریکی دەوروگەرد ئەهواز وە ئامانجگردنە و هاوکات وەرد راگەیانن سوپای پاسداران دوو بارهەڵگر نەفتی رویوەڕوی تەقینەو بویە لەری مین دەریایی".