‏هویردەکارەیل پەلامارەیل ئیران وەبان کوەیت و بەحرەین و ئوردن

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان پەلامارەیلگ جیوەجیکردیە بنکەیل سەربازی و لۆجستی ئەمریکی لە کوەیت و بەحرەین و ئوردن کردە ئامانج، لە وەختیگ سوپای کوەیت پشتڕاسی کرد وەگەرد پەلامارەیل مووشەکی و درۆنەیل یەیش هاوکات بویە وەگەرد راپۆرتەیلێ باس لە زەخمداربوین سەربازەیل ئەمریکی لە ئوردن کەید.

‏سوپای پاسداران ئیران لە بەیاننامەیگ وت؛ پشتگیری سزەمەنی ئەمریکی لە بەندەر ئەحمەدی لە کوەیت وە ئامانجگردنە وەرد ناوەن جیگیربوین فرۆکە جەنگیەیل ئەمریکا لە بنکەی شێخ عیسا لە بەحرێن.

‏وتیش، هێزەیل ناوەن داتایەیل هەواڵگێری سەر وە وڵاتە یەکگرتگەیل لە بەحرین لەناودانە، دیاریکرد ناسریاگە وە "بتلکو" هەمیش لەناوداین ناوەن هشارە و پەیوەنیەیل لەناودانە.

‏لە ئۆردن، دەزگا راگەیاننەیل ئیران خەوەردان، سوپای ئیران لەری درۆنەیل دامەزراوەیل سەر وە سوپای ئەمریکا لە بنکەی ئەزرەق وەئامانجگردنە، لەوەختیگ لە راپۆرتەیل راگەیانن باسکرێد لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە دەوروگەرد بنکەگە، و سوپای ئۆردن وەخوارکەفتن 10 مووشەک ئیرانی راگەیان کە زەوی شانشینەگە وە ئامانج گردیە.

‏لە وەرانوەر، دەزگا راگەیاننەیل لە وەرپرسەیل ئەمریکی راگەیانن، شمارەیگ سەرباز ئەمریکیزەخمداربون وە وەئامانجگردن دامەزراوەیل سەربازی ئەمریکی لە پەلاماردانەیل ئیران وەبان دوو بنکە لە ئۆردن لەماوەی ئێ هەفتە.

‏لە وەرانوەر، شمارەیگ لە ناوچەیل ئیران دویەشەو جومعە وەبان شەممە، زنجیرە تەقینەوەیل نوویگ وەخوەی دی ، لەناویان پەنج گورز لە دەوروگڵرد شار یەزد ناوڕاس ئیران ژنەفیاس، و پەلامارداین مووشەکەیل ئەمریکی دەوروگەرد ئەهواز وە ئامانجگردنە و هاوکات وەرد راگەیانن سوپای پاسداران دوو بارهەڵگر نەفتی رویوەڕوی تەقینەو بویە لەری مین دەریایی".

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