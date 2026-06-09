‏هونەرمەنیگ وەناوبانگ ئیرانی لەکۆتا چرکە لە جیوەجیکردن لە سێدارەداین رزگاریبوی

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏گورانیچڕ ئیرانی عەلی میرزایی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، لە سزای لە سێدارەداین رزگاری بوی کە توومەتبارە وە تاوان کوشتن وە ئەنقەست، لەدویای رەزامەنیدان خێزان قوربانیەگە لەبان شکانن ماف قەساس لە کۆتا چرکەیل.

‏وەڕێوەبەر زیندانەگە جیوەجیکردن سزای سێدارەداینەگەی شەوەکی ئمڕوو وسریا، دیاریکرد لەدویای تەقەلای ناوەندگێری دادگا وەبان داوای دویاخستن کە پێشکەش وە خێزان قوربانیەگە کردوێد وەخت زیاتریک خستە نوای ئاشەوبوین.

‏میرزایی لە گوزەشتە سزای کۆتایی سێدارەدان ئەرای دەرچگە وە مدوو دۆسیەی کوشتن وە ئەنقەست، وەرجە ئەوەگ خێزان قوربانیەگە بڕەسنە رێککەفتن لە داواکاری بان وەخشین و جیوەجیکردن سزاگەی.

‏وەپای دەسەڵاتدارەیل دادگا، ئێ گامە لە دویای تەقەلای فرەیگ ئەرا رازیکردن خێران کەسوکار قوربانیەگە وە ئاشتی، لەچوارچمگ یاسایەیل ئیران کە ریگە دەێد وە وەخشین یا وەرگردن خوینبایی لە جیاتی جیوەجیرکردن سزایلە سێدارەداین لە دۆسیەیل کوشتن.

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