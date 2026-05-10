هوشدارییەیلیگ لە گەشتیارەیل "کەشتییە پەتاویەگە": فرە رخدارن

شەفەق نیوز - مەدرید

ناوەند ئەوروپی ئەرا نواگیری و وەرگریکردن لە بیماریەیل راگەیان کە گشت گەشتیارەیل ئەو کەشتی گەشتیارییە کە بڵاوبوین ڤایرۆس هانتا وەخوەی دی، لەو تیکەڵبویەیلە دریانەسە قەڵەم کە تویش رخداریەیل گەورە بوینە.

یەیش وەرجە لەنگەرخستن کەشتیەگە تیەێد کە چەوەڕی کریەێد ئمڕوو یەکشەممە لە وەرانوەر دوورگەی تێنێرێفی ئیسپانی بوود.

ناوەندەگە دۊکە شەممە وت: گشت گەشتیارەیل کەشتیەگە وە تیکەڵبویەیل تویش رخداری گەورە دریەنە قەڵەم، ئەوەیش جویر ریکاریگ وەرگیری.

ناوەندەگە، جویر بەشیگ لە سڵاکاری زانستی زویوەزوی وت: ئەو گەشتیارەیلە کە نیشانەیل لەبانیان دەرنیەکەفێد وەرەو وڵاتەیل خوەیان گلەو دریەن ئەرا چگن وە ژیر کەرەنتینەی تەندروسی خوەیی لەڕی ئامادەکارییگ کە وە تایبەت ئەرا ئی کارە ئامادە کریانە، نەک لەڕی گەشتە ئاسمانییە بازرگانییە ئاساییەیل.

دەوڵەتەیل ئامادەکاری کردن ئەرا دەرهاوردن هاووڵاتییەیل لە کەشتی هۆندیۆس لە نزیک سەعات 06:30-07:00 وە وەخت گرینچ.

ریخریاگ تەندروسی جەهانی رووژ جمعە راگەیان کە هەشت کەس تۊش پەتاگە بوینە، لەناویان سێ کەس گیان لەدەسدانە، کە ژن و شوییگ هۆڵەندی وەگەرد هاووڵاتییگ ئەڵمانی، و ریخریاگ تەندروستی جەهانی خەوەردا کە تۊشبوین شەش لە هەشت کەسەگە وە ڤایرۆسەگە چەسپیاس، وەگەرد بويین دوو کەس کە گومان لەلیان کریەێد.

ناوەند ئەوروپی وت: وەگەرد ئەوە کە گەشتیارەیل وە رۊوەرۊبوی رخدارییگ گەورە دریەنە قەڵەم، لە وەخت داوەزین لە کەشتیەگە، وەلی مەرج نییە گشتیان وە تویشهاتگ رخباریەیل گەورە هەژمار بکریەین لە وەخت گلەوخواردنیان ئەرا وڵاتەیلیان.

ناوەندەگە گاڵ ئەرا وەشکین و تاقیکردن تەندروسی دا ئەرا ئەو گەشتیارەیلە کە نیشانەیل لەبانیان دەرکەفێد لە وەخت رەسینیان، وتیش: شایەت بخریەنە ژیر کەرەنتین لە تێنێرێفی یا وە روی پزیشکییەو وەرەو نیشتمانیان بوریەنەو، وەپای رەوشیان.