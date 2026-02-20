هوشداریکردن زەویلەرزەی درووکانی ئیستەنبوڵ لەرزنێد.. هەڵەی تەکنیکیە یا دەسکاریکردن قەستدار؟

شەفەق نيوز- ئەنقەرە وەگەرد زیادبوین زەویلەرزەیل دووارەبوەیل کە لە ماوەی دویایی ناوچەگە وەخوەی دی، گرنگیی ئەپلیکەیشنەیل هوشداری وەرجەوەختە زیای بویە، بەڵام ئی ئەپلیکەیشنەیل هەمیشە کەفنە وەر رخداری.

لە 16ی شوبات/ فەبرایر، ملیۆنەیل دانیشتگەیل لە ئیستەنبوڵ ئی ئاگاداریە لە ری ئەپ تووڕ زەویلەرزەی کوتپڕ وەرگردن کە هوشداری لە رویداو زەویلەرزەی ویرانکار وەتونی هێزی 7 پلە دا، بەڵام سەرسامی ئەوە بوی کە هوشدارەگە ئەرا تورکیا نەوی وەلێ ئەرا ئیسرائیل بوی کە نزیکەی 1100 کیلۆمەتەر دویرە، دوو رووژ دویاتر، خود سناریۆ دووارە بویەو وە هوشدارییگ هاوشیوە.

وەپەی چەن رییگ میدیایی، بەشیگ لە هاوڵاتیەیل لە مەوقەی شەو دیریگ وە رخ فرەیگ کەفتنە زیڕە، و دیمەنەگە ئاڵشت بوی ئەرا مشتومڕ تەکنیکی و ئەمنی فراوان. تیکەڵبوین جوگرافیی گەورە لە ناوەین شوین رویداو گومانی و وەکارهاورەیل ئامانجکریاس، دەر پرسیار سەرەکی واز بوی: ئایا تەنیا هەڵەیگ تەکنیکی بوی، یا دەسکاریکن دەرەکی قەستدار؟

داواکاری و گومانەیل فرەیگ دەرکەفت کە ئێملای ئیسرائیلی شایەت لە دەسکاری لە سیستەم هوشداری کوتپڕ ئەپەگە کردیاوێد. وەگورەی ئی نووڕینە، هاتێ سیستەمەگە ئاراستە کریاس ئەرا کلکردن هوشدارەیەیل درووکانی ئەرا ئامێرەیل لە وڵاتەیل جیاواز، ئەوە کە نیگەرانی لە دووارەبوین سناریۆگە لە شارەیل ترەک دویاتر دروس کەێد ئەرا شیوانن ئارامی و دروسکردن ئاژاوەی گشتی، وەپەی خود میدیایەیل.

لە مەوقەی نەوین زانیاریی فەرمی لە لایەن دەزگا پەیوەندیدارەیل تا ئیسە، شارەزایەیل کەفتنەسە فتراق بنەما و ژیرخان ئاسایش سایبری سیستەمەیل هوشداری وەرجەوەختە.