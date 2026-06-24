"هورمز".. کەشتییە بازرگانییەیل دەس کەنە رەدبۊن لە چوارچیوەی پلانیگ نەتەوەیی نوو

شەفەق نیوز - لەندەن

ریخریاگ دەریاوانی ناودەوڵەتی سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە رەدبۊن فرەیگ لە کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز لە چوارچیوەی پلانیگ نوو ئەرا دەرچگن کەشتییەیل کە ریخریایەگە لەی دۊاییە دەس وەپی کرد.

وقسەکەر وەناو ریخریایەگە وت، کە کەشتییەیل وە کرداری دەس کردنەسە رەدبۊن وەپای پلانەگە، لە وەختیگ هیچ هۊردەکارییگ لەباوەت ئەو کەشتییەیلە کە لە تەنگەگە رەد بۊنە باس نەکرد.

داتایەیل شۊنگیری کەشتییەیل سەروە کۆمەڵەی بۆرسەیل لەندەن نیشان دان، کە لەلای کەمەو دوو کەشتی ئەرا بارکردن کاڵا هشکەیل و یەک کەشتی بارهەڵگر لە تەنگەی هورمز وەپای پلانەگە لە ماوەی دوانزە سەعات گوزەشتە رەد بۊنە.

داتایەیل کۆمەڵەی بۆرسەیل لەندەن و مارین ترافیک، وەپای شیەوکردن رۆیتەرز ئەرا جویلەی کەشتییەیل، نشان دەن کە لەلای کەم 35 کەشتی بازرگانی ترەک، کە فرەیان کەشتی بارکردن کاڵا هشکەیل و کەشتی بارهەڵگر و کۆنتێنەرن، ئامادە بوون ئەرا دەریاوانی لە تەنگەگە.

ریخریاگ دەریاوانی ناودەوڵەتی، دۊکە سێشەممە دووپات کردۊد، کە ئەو پلانە کە پەسەنکردنی چەن مانگیگ کیشاس، ری دەێدە سەدان کەشتی کە نزیکەی 11 هەزار دەریاوان لەبانیان لە کەنداو گیر خواردنە، لە تەنگەی هورمزەو رەد بوون.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ دووپات کرد، کە ئیران باج نیەخەێدە بان هورمز و هیچ پۊلیگ لە واشنتۆن وەرنەگردگە.

و نرخەیل نەفت داوەزیانیگ کەم توومار کردن، وەگەرد وەردەوامبۊن لەدەسداین ئەو خاڵەیلە کە لە دانیشتن وەرین تووماری کردۊد، وەگەرد فتراق بەرهەمهاورەیل لەبان نیشانەیل خاسەوبوین جویلەی بارکردن نەفت خاو لەڕی تەنگەی هورمز، هاوەخت وەگەرد ئەو کەشوهەوای ئارامییە کە باسکردنەیل ئاشتی سەرەتایی لەناوەین واشنتۆن و تاران لە دۊای خوەی وەجی هیشتیە.