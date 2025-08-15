هندستان.. کوشیان 46 کەس لەوەر لافاوەیل باکوور وڵات

شەفەق نيوز- نيودیلهی

ئەو لافاوەیلە لە ئەنجام وارانەیل رفتیگ لە هەرێم جامو و كەشمير باکوور هندستان، بویە مدوو کوشیان 46 کەس لەلای کەمەو.

ئاژانس خەوەری هندستان "بی تی ئای"، وت: ئاوای تشاشوتی فرەتەر زەرەد وەپی رەسیە، کە 167 کەس لە ژیر رمیاگەیل رزگار کریان، لەناویان 38 تەندروسییان سەختە.

لەلای خوەییش، ناريندرا مودی سەروک وەزیرەیل هندستان باس خەفەتی لەەوەر ئەو کارەساتە کرد، دووپاتیش کرد کە دەسەڵاتەیل دەسمیەتی پیشکەش کەن.

تشاشوتی ئەو خاڵەسە کە ساڵانە لەلییەو حەج ئەرا پەرستگای خودایەیل کالی دەرچوود، و ئمساڵ لەوەر لافاوەیل وسیا،