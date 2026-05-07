هندستان.. کوشیان 3 کەس و دەسگیرکردن سەدان کەس لە تونوتیژییەیل دۊای هەڵوژاردن ناوخۆیی

دەسەڵاتەیل هندی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە دەسگیرکردن سەدان کراکار لەدویای تونوتیژییەیل کە دۊای هەڵوژاردن لە ویلایەت بەنگال خوەرهەڵات وڵاتەگە سەرهەڵدان، و بوینە هووکار کوشیان سێ کەس کە لەناویان دەسمیەتیدەریگ ئەرا وەرپرسیگ گەورە لە پارت "بهاراتیا جاناتا" هەس کە نارێندرا مۆدی سەرۆک وەزیرەیل سەر وەپییە.

وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" پارت "بهاراتیا جاناتا" وە سەرکردایەتی مۆدی زاڵ بوی لەبان پارت کۆنگرەی "تریناموول" وە سەرکردایەتی ماماتا بانێرجی سەرۆک وەزیرەیل ویلایەت بەنگال خوەراوا کە لە ساڵ 2011 دەسەڵات وەدەسەو گردیە.

بانێرجی وازهێنان رەت کرد و وت: کە "شکست نەخواردیە" و دەسەی هەڵوژاردنەیل وە هاوبەشیکردن وەگەرد پارت "بهاراتیا جاناتا" تاوانبار کرد ئەرا سەرکەفتن لە هەڵوژاردنەیل.

سەید نات گوپتا فەرماندەی پولیس، دۊکە چوارشەممە، ئەرا رووژنامەنووسەیل، وت: زیاتر لە 200 کەیس تاوانکاری لە سەرانسەر ویلایەتەگە وەهووکار تونوتیژییەیل تۆمار کریانە، و 433 کەس دەسگیر کریانە.

پارت "بهاراتیا جاناتا" پارت کۆنگرەی "تریناموول" وە جیوەجیکردن "پرۆسەیل تیرۆرکردن" تاوانبار کرد.

پارت کۆنگرەی "تریناموول" لەلای خوەیەو شەرمەزار ئەو تونوتیژییەیلە کرد کە وت: لەلایەن "ئاژاوەکارەیلیگ پاڵپشتیکریاگ لە پارت بهاراتیا جاناتا" جیوەجی کریەین.

ویلایەت بەنگال خوەراوا میژوویگ لە تونوتیژییەیل دۊای هەڵوژاردنەیل دیرێد. و نزیکەی 12 کەس لە کاریگ هاوشیوە لەناوەین پارتە سیاسییەیل دۊای راگەیانن ئەنجامەیل لە هەڵوژاردنەیل وەرین لە ساڵ 2021 کوشیان.