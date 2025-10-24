هندستان.. ماتووڕسکڵ چوودە خوینی 20 کەس

شەفەق نيوز- نيودەلهی

سەرچەوەیلیگ هندی، ئمڕوو جمعە، خەوەردان لە کوشیان 20 کەس وە ئاگر لە ویلایەت ئەندرا براديش لەناو پاسیگ گەورە.

سەرچەوەیل وتنیش: ماتووڕسکڵیگ بویە مدوو تەقیان کەپیگ و هیزەگردن ئاگر و سزانن پاسەگە وە تەواوی.

دیاری کرد کە پاسیگ هن کۆمپانیای "كافيری تراڤڵز"، لەناو ری بویە لە حەیدەر ئاباد

وەرەو بنگالور، نزیک 44 کەس لەناوی بویە، هەناێ لەبان ری سەرەکی نزیک شار كورنوال تویش رویداوەگە هات.

پولیس وت: ماتووڕسکڵیگ چگە ژیر پاسەکە و داد لە تانکی سزەمەنیی، کە بویە مدوو هەڵپووقیان گەپیگ و سزیان پاسەگە.

وتیش: کەسەیل ناو باسەگە فرەیان لەناو خەو بوینە مەوقەی رویداوەگە، هەرچەن بەشیگیان لە رممەی تەقینەوەگە هاتنە خەوەر و پەنجەرە شکانن تا خوەیان قورتار بکەن وەبی فرەیان لەناو پاسەگە گیر هاتن و گیانیان لەدەسدان.

دیاری کردن کە 12 کەس لای رویداوە قورتار بوین و سوریا خەسەخانەی حکومەتی كورنوال بریان.

پولیس وتیش: دوو رانندەی پاسەگە وەگەرد رویداوەگە وەرەو شوین نادیاریگ واینە، و دەسکریا وە مینەکردنیان.