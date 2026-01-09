پەهلەوی پەیامیگ و بوونەی ناڕەزایەتیەیل ئەرا ترەمپ کلکەێد

شەفەق نيوز- تەهران

شادازە لە رژیم وەرین ئیران، رەزا پەهلەوی، ئمڕوو جمعە، پەیامیگ ئەرا دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کلکرد، پەیوەندی وە بڕیان ئەنتەرنێت لە ئیران دیرێد.

پەهلەوی لەبان پلاتفۆرم ئێکس نویسان: ئمشەو ملیۆنان ئیرانی داوای ئازادییان کەن، و لەبان ئەوە رژیم ئیران گشت کڕەیل پەیوەندی بڕینە، کە ئەنتەرنێت و تەلەفزیۆن بڕیە، و تەقەلایش دەێد شیواشیو بخەێدە بان مانگە دەسکردەیل.

وتیش: خوازم سوپاس ریبەر جیهان ئازاد، سەرۆک ترەمپ بکەم، ئەرا نووەوکردن پەیمان سزادان رژیم، کە ئەو وەختە هات ئەوەکان وەگەرد سەرکردەیل ئەوروپا، جویر ئەو بکەن، و بیدەنگی بشکنن، و وە شیوەیگ گەورەتر جویلە بکەن ئەرا پشتگیریکردن گەل ئیران.

پەهلەوی وتیش: داوای لەلییان کەم گشت توانایەیل تەکنیکی و دارایی و دیبلۆماسی وەکار بارن ئەرا گلەوداین پەیوەندی وەرد گەل ئیران تا دەنگی بژنەفیەێد، و ئیرادەی بوینیەێد، نەیلن دەنگ خەڵک نیشتمان ئازام کپەو بکریەێد.

جی باسە کە ناڕەزایەتیەیل لە ئیران لە کۆتایی مانگ کانوون یەکەم 2025 دەسوەپی کرد، لەوەر داوەزیان تیژیگ لە نرخ پویل ئیرانی و گرانی بازاڕ.