"هرانا": کوشیان 3919 کەس لە ناڕەزایەتیەیل ئیران

شەفق نيوز- تەهران

ریخریاگ ماڤپەرەوەری "هرانا" کە بارەگای لە ئەمریکاس، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دڵنیا بویە لە خەوەر کوشیان 3919 کەس لەلای کەمەو لە ئەنجام ئەو ناڕەزاییەیلە لە ئیران کە بویە مدوو هەڵمەتیگ خویناوی، هوشداری دا کە شایەت شمارەگە فرە لەیە بەرزتر بوود.

هرانا لە راپۆرتەگەی وتیش: هەڵمەت دەسگیرکردن لە جویراجویر شارەیل ئیران وەردەوامە، وەگەرد وەردەوامی بڕیان ئەنتەرنێت.

راپۆرتەگە لە خود وەختەگە ئاگاداری کرد لە بەرزەوبوین وتار هەڕەشەدان لەلایەن گەورە وەرپرسەیل حکومەتی، لە وەڵام فشارەیل دەرەکیر وەتایبەت لەلایەن ئەمریکا و سەرۆکەگەی.

ریخریایەگە وتیش: راپۆرتەگە بەڵگەسازی کوشیان 3919 کەس کەێد وەگورەی ئامارەیل تا کۆتایی دویەکە یەکشەممە، ئەرا 8949 مردن ۆیتیە نە هیمان ریخریایەگە لێکۆڵینەوە لەلی کەێد.

وتیش: شمارەی زەخمدارە رخبارەیل رەسیە 2109 کەس، و شمارەی ئەو کەسەیلە کە بەندی کریانە رەسیە 24669 کەس.

"هرانا" دیاری کرد کە وەگەرد ئی زانیاریەیلە، بڕیگ راپۆرت نشان دەن کە فشار لەبان خیزانەیل زیایەو بویە، و سەختی دوینن لە وەرگردن تەرم کوشیاگەیل، و وەردەوامی ئامادەباشی ئەمنی سەختیگ لە بەشیگ ناوچە.

وەرجەیە، ئەسغەر جهانگیر قسەکەر دەسەڵات دادوەری ئیران وت: ئەو کردەوەیلە نە لای رووژەیلە دیمنە وە تاوان وەقەڵەم دریەن، و ئەو کەسەیلە دەسیان لەناویان بویە ئەوەسا وەزی کەفنە شوینیان و سزا دریەن.

تا ئیسە دەسەڵاتەیل ئێرانی ئاماریگ فەرمی ئەرا کوشیاگەیل ئاشکرا نەکردنە، لە وەختیگ عەلی خامەنەئی ریبەر باڵای وڵات لە رووژ شەممە وت: ناڕەزایەتیەیل بوینە مدوو کوشیان چەن هەزار کەسیگ، و تاوان ئی مردنەیلە خستە مل ئەمریکا.